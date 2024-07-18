遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡

【泰國／曼谷／酒店命案／山埃／氰化物／越南人】泰國曼谷酒店6死命案真相曝光！泰國警方昨日(17日)表示，疑犯為死者之一的56歲女子Sherine Chong，案件涉及債務糾紛，女疑犯疑無力償還千萬泰銖（約217萬港元）予債主，於是以氰化物(俗稱山埃)毒死同行5人後再自殺。最新消息稱，驗屍報告中亦證實死者血液含氰化物，即山埃，而酒店房內的茶杯及茶壼亦檢出山埃。

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綜合外媒報導，曼谷警方於昨日新聞發布會上發放更多案情細節，指死者們於周末分別登記入住酒店，眾人分別被分配在7樓及5樓樓層的房間，而伏屍的房間則位於5樓。疑犯為死者之一、56歲越南裔美籍女子Sherine Chong估計於周一(15日)相約其餘5人在5樓房間內共聚，在眾人到來前，曾透過客房服務點餐，叫來食物與茶，期間拒絕酒店職員在房內為她泡茶，指會由自己來準備。

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閉路電視亦顯示，其他5人陸續抵達後，於15日下午2時17分後，未見有人離開過5樓的涉事房間，一直至16日下午酒店職員才發現6人已在房間內死亡。而經過檢驗，警方發現房內6個杯都發現類似氰化物的物質，至於早前所追查的第7人則是其中一名死者的妹妹，已於上周離開泰國前往越南城市峴港（Da Nang），與此案無關。

警方其後更調查到，越南籍死者夫婦Thi Nguyen Phuong與Hong Pham Thanh擁有一間道路建設公司，曾借錢給Sherine Chong投資日本醫院建設項目，涉款約1000萬泰銖（約217萬港元）；警方亦懷疑，化妝師Dinh Tran Phu亦有被欺騙投資。

由於其中一名死者Dinh Tran Phu （Phu Gia Gia）是峴港知名化妝師，於業界已有20年資歷，因此他的死訊亦令當地演藝界感到震撼。其母親Tuy便曾向傳媒表示至今亦無法接受37歲愛兒離世的消息。Tuy指出，兒子Phu Gia Gia生前只告知家人，他12日離家後，會去泰國公幹3日，預計14日回家。然而，14日中午，當Phu Gia Gia的父親打電話給兒子問他回家時間，兒子只稱會延期1日，此後便失去了聯繫。

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