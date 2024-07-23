2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」現正接受公眾報名　同步推出「墨象 2035」社區計劃　慶祝銀行邁向60周年

水墨——源自東方傳統的藝術媒界，蘊含深厚的中華文化美學與哲學底蘊。服務香港近六十年的大華銀行，多年來透過舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」（下稱比賽）表揚箇中傑出人才。這項比賽以弘揚水墨藝術的多元和美善為目標，並將邀請得獎藝術家參與名為「墨象 2035」的前瞻性社區計劃，帶領60名對視覺藝術具濃厚興趣的本地中學生共同創作六幅作品，在2025年底在香港舉辦的「水墨藝術節」公開展出，以慶祝大華銀行在香港成立60周年誌慶。

作為亞洲悠久歷史的金融機構，大華銀行秉持為社區創造長遠價值的理念，積極推動社區的可持續發展。大華銀行香港及台灣傳訊、品牌策略管理及客戶洞察部主管李嘉欣指出，要讓一個城市得以持續地獲得滋養和發展，文化藝術在當中擔當一個非常重要的角色。水墨是中華文化優秀傳統的代表，既是一種藝術形式，亦是一種生活態度。水墨創作更凸顯對細節的專注、品質的重視、傳統的尊重，以至對創新的追求。

▲ 李嘉欣表示，大華銀行自2017年起推出「大華銀行年度水墨藝術大奬」，至今已踏入第八年。舉辦比賽讓大眾欣賞本地藝術家的優秀作品之外，更希望發掘藝術新星，為他們提供一個展示才華的平台。



傳承優秀中華文化 培育具潛質藝術人才



「大華銀行不論在提供銀行服務，以至推動藝術發展，一直致力在傳統中尋求突破，在穩健中追求卓越。我們持續地支持水墨藝術，讓這項傳統文化得以傳承，同時不斷培育優秀的藝術人才，令本地藝術產業得以蓬勃發展，同時讓香港這個國際都會的文化生態變得更為豐盛。」李嘉欣闡述，建基於這份信念，大華銀行自2017年起推出「大華銀行年度水墨藝術大奬」，至今已踏入第八個年頭。

李嘉欣補充，舉辦這項比賽，除了向大眾展示本地藝術人才的優秀作品以外，更重要是有助發掘潛在的藝術新星，為他們提供一個平台，讓更多人看到他們的才華，聽到他們的故事。



鼓勵公眾參賽 同步推出「墨象 2035」計劃



比賽歡迎年滿9歲或以上的香港居民參加，賽事分三個年齡組別，包括公開組、高級學生組和初級學生組。每位參賽者可在每項藝術類型提交一幅作品，作品必須以中國水墨為主要創作媒介。比賽鼓勵參加者為傳統文化注入新元素，突出水墨藝術在現今世界的多元優美。由國際知名藝術家、藝廊專家、策展人和藝術從業者組成的獨立評審團，將為參賽作品進行評審。

▲ 2023年「大華銀行年度水墨藝術大獎」頒獎典禮盛況。

有關得獎名單將於今年12月公布，得獎者可獲得總值超過33萬港元的豐富現金和獎品；而獲選為「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」和「最具潛質藝術家年獎」的兩名得獎者，更將分別獲邀參與海外藝術家駐村計劃和專屬的水墨藝術學習計劃。各項得獎作品將於應屆「水墨藝術節」及明年Art Central公開展出。

▲ 各項得獎作品會在大華銀行「水墨藝術節」及Art Central等活動中公開展出。

適逢2025年是大華銀行在香港成立60周年的重要日子，大華銀行早前宣佈2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」接受公眾報名的同時，亦推出全新「墨象 2035」社區計劃，旨在激發社會不斷進步，邁向和諧未來的願景。

「墨象 2035」社區計劃將邀請六位於2017年至2024年期間獲獎的公開組（18歲或以上）得獎者，每位藝術家將帶領10名視覺藝術興趣濃厚的本地中學生，一齊構思和創作以2035未來為題的藝術作品。該六幅共同創作的作品將於2025年底在香港舉辦的「水墨藝術節」公開展出，慶祝大華銀行在港成立60周年紀念。



大華銀行成立一甲子 藉藝術創作展望未來



李嘉欣指出，該行憑藉2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」彰顯水墨藝術之美，同時透過「墨象 2035」展望未來。「為慶賀大華銀行即將在香港成立60周年，我們推出這項計劃去邀請本地的藝術人才一同繪畫出心目中2035年的世界—屆時我們將會慶祝大華銀行集團成立100周年。這非凡項目結合得獎藝術家及新一代的卓越才華和創意，讓他們具前瞻性的想法和社區參與互相結合，並透過藝術讓傳統文化得以傳承，同時齊步邁向未來。」

報名詳情

2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」

現正接受公眾報名，參加費用全免。

截止日期：2024年9月22日

網址：www.uobartacademy.com.hk/UOBAIIA2024.zh

（特約）