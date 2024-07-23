  • 27°C
香港時間：20241023日 (三) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」現正接受公眾報名　同步推出「墨象 2035」社區計劃　慶祝銀行邁向60周年

特約

發布時間： 2024/07/23 00:00

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

水墨——源自東方傳統的藝術媒界，蘊含深厚的中華文化美學與哲學底蘊。服務香港近六十年的大華銀行，多年來透過舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」（下稱比賽）表揚箇中傑出人才。這項比賽以弘揚水墨藝術的多元和美善為目標，並將邀請得獎藝術家參與名為「墨象 2035」的前瞻性社區計劃，帶領60名對視覺藝術具濃厚興趣的本地中學生共同創作六幅作品，在2025年底在香港舉辦的「水墨藝術節」公開展出，以慶祝大華銀行在香港成立60周年誌慶。

作為亞洲悠久歷史的金融機構，大華銀行秉持為社區創造長遠價值的理念，積極推動社區的可持續發展。大華銀行香港及台灣傳訊、品牌策略管理及客戶洞察部主管李嘉欣指出，要讓一個城市得以持續地獲得滋養和發展，文化藝術在當中擔當一個非常重要的角色。水墨是中華文化優秀傳統的代表，既是一種藝術形式，亦是一種生活態度。水墨創作更凸顯對細節的專注、品質的重視、傳統的尊重，以至對創新的追求。

李嘉欣表示，大華銀行自2017年起推出「大華銀行年度水墨藝術大奬」，至今已踏入第八年。舉辦比賽讓大眾欣賞本地藝術家的優秀作品之外，更希望發掘藝術新星，為他們提供一個展示才華的平台。


傳承優秀中華文化  培育具潛質藝術人才   

「大華銀行不論在提供銀行服務，以至推動藝術發展，一直致力在傳統中尋求突破，在穩健中追求卓越。我們持續地支持水墨藝術，讓這項傳統文化得以傳承，同時不斷培育優秀的藝術人才，令本地藝術產業得以蓬勃發展，同時讓香港這個國際都會的文化生態變得更為豐盛。」李嘉欣闡述，建基於這份信念，大華銀行自2017年起推出「大華銀行年度水墨藝術大奬」，至今已踏入第八個年頭。

李嘉欣補充，舉辦這項比賽，除了向大眾展示本地藝術人才的優秀作品以外，更重要是有助發掘潛在的藝術新星，為他們提供一個平台，讓更多人看到他們的才華，聽到他們的故事。

鼓勵公眾參賽   同步推出「墨象 2035」計劃

比賽歡迎年滿9歲或以上的香港居民參加，賽事分三個年齡組別，包括公開組、高級學生組和初級學生組。每位參賽者可在每項藝術類型提交一幅作品，作品必須以中國水墨為主要創作媒介。比賽鼓勵參加者為傳統文化注入新元素，突出水墨藝術在現今世界的多元優美。由國際知名藝術家、藝廊專家、策展人和藝術從業者組成的獨立評審團，將為參賽作品進行評審。

2023年「大華銀行年度水墨藝術大獎」頒獎典禮盛況。

有關得獎名單將於今年12月公布，得獎者可獲得總值超過33萬港元的豐富現金和獎品；而獲選為「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」和「最具潛質藝術家年獎」的兩名得獎者，更將分別獲邀參與海外藝術家駐村計劃和專屬的水墨藝術學習計劃。各項得獎作品將於應屆「水墨藝術節」及明年Art Central公開展出。

各項得獎作品會在大華銀行「水墨藝術節」及Art Central等活動中公開展出。

適逢2025年是大華銀行在香港成立60周年的重要日子，大華銀行早前宣佈2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」接受公眾報名的同時，亦推出全新「墨象 2035」社區計劃，旨在激發社會不斷進步，邁向和諧未來的願景。

「墨象 2035」社區計劃將邀請六位於2017年至2024年期間獲獎的公開組（18歲或以上）得獎者，每位藝術家將帶領10名視覺藝術興趣濃厚的本地中學生，一齊構思和創作以2035未來為題的藝術作品。該六幅共同創作的作品將於2025年底在香港舉辦的「水墨藝術節」公開展出，慶祝大華銀行在港成立60周年紀念。

大華銀行成立一甲子    藉藝術創作展望未來

李嘉欣指出，該行憑藉2024 年「大華銀行年度水墨藝術大獎」彰顯水墨藝術之美，同時透過「墨象 2035」展望未來。「為慶賀大華銀行即將在香港成立60周年，我們推出這項計劃去邀請本地的藝術人才一同繪畫出心目中2035年的世界—屆時我們將會慶祝大華銀行集團成立100周年。這非凡項目結合得獎藝術家及新一代的卓越才華和創意，讓他們具前瞻性的想法和社區參與互相結合，並透過藝術讓傳統文化得以傳承，同時齊步邁向未來。」

報名詳情
2024年「大華銀行年度水墨藝術大獎」
現正接受公眾報名，參加費用全免。
截止日期：2024年9月22日
網址：www.uobartacademy.com.hk/UOBAIIA2024.zh

（特約）

 

最高瀏覽

打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月23日 時間04:05）
網絡熱話｜內地女東京FENDI因店員1舉動嬲爆　店員經理4人下跪道歉後續更狂
網絡熱話｜內地女東京FENDI因店員1舉動嬲爆　店員經理4人下跪道歉後續更狂
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳