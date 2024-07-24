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曲折半生丨年幼喪父高中輟學打工做 酒店媽媽生醒覺發奮圖強變名校學霸

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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曾是日本大阪及東京當過「媽媽生」的村山陽子，經歷曲折半生，被不可思意的緣份牽引下，出任奈良縣御所市駒形大重神社新任宮司。(網上圖片)

曾是日本大阪北新地及東京銀座酒店當過「媽媽生」的村山陽子，經歷曲折半生的她，被不可思意的緣份牽引下華麗轉身，出任奈良縣御所市駒形大重神社新任宮司(神社負責人)。

據日本《讀賣新聞》報道，村山出身於長野縣松本市，原本平靜的生活，在小學一年級時因父親驟逝而掀起巨變，母親背負沉重的債務下，她與母親前往投靠親戚。

在艱難的環境下，村山在高小時，決心要努力工作改善家裡的經濟狀況。自初中一年級暑假起就開始職場生涯，起初在旅館打工，高中輟學後，輾轉到了大阪酒店工作，除了日常交通開支，其餘收入都用作家用。

後來，村山被高級酒店挖角，終償還所有債務，更有能力為亡父建造墓地，購置房產。直到23歲，她已晉升至北新地的媽媽生，29歲更擁有自己的酒店。然而在那段時間，她每天只能睡3至4小時，日復日地不停工作。

直到34歲，村山忽然覺悟，決心入讀從小就敬仰的父親母校早稻田大學，婚後關閉店舖發憤讀書，終在35歲考上早稻田大學，畢業後更隻身前往杜拜，開辦二手車公司。她還曾前往非洲，投身消除瘧疾的工作。

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面對事業不順，村山再次興起開店的想法，2015年於銀座開設酒店。某天，她偶然聽到客人談論參加神社檢定(針對針對喜愛神社或想深入了解日本文化的人所舉辦的考試)，竟萌生興趣報考。隨著多次前往舉辦檢定考試的國學院大學，目睹身穿白衣、立志成為神職人員的學生們，更萌生學習神道的念頭。

5年後，村山在經營酒店的同時亦進入國學院大學學習，期望取得神職人員資格；翌年繼續攻讀研究所。期間，奈良縣國會議員秘書向她推薦駒形大重神社宮司一職，因前任宮司年事已高，正積極尋覓接任人選，對此，她猶豫不決。

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駒形大重神社歷史悠久、底蘊深厚，還曾被記載於平安時代的重要文獻《延喜式》。而神社坐落於居高臨下的葛城山麓，放眼望去便是奈良盆地和大和三山的美景，古樸的石階上覆滿青苔，踏上石階拾級而上，可感受到陣陣清風穿梭其中。

村山回想起兩年前曾初次造訪神社，當下被其莊嚴神聖的氛圍所深深吸引，「我喜歡此處的微風拂面，以及高地特有的清爽感受」，並認為擔任歷史悠久的神社宮司，實屬人生中難得的機遇，因此她決定接受任命。

村山今年1月正式結束酒店業務，並於4月1日獲駒形大重神社信徒們的認可，正式就任。回憶起童年時光，村山想起在祖父擔任祭祀主理的神社嬉戲玩耍的快樂時光，「看似曲折的人生道路，也許正是造就了這段奇妙緣分的契機。」她表示，人們齊聚一堂，神明也會心生歡喜。「我衷心期盼每位到訪神社的善男信女都能放下煩憂，獲得內心的平靜。」

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