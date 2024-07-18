DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理

▲ 前中大醫學院院長親自撰文給立志從醫的學生。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/DSE狀元】中學文憑試（DSE）昨日（17日）放榜，誕生10名狀元，其中8名狀元為考獲7科5**的超級狀元。10個狀元8個想讀醫，以往很多狀元都選擇踏上學醫之路，作為一名醫生，除了醫術要高明外，還要擁有一顆「仁心」，對此作為前中大醫學院院長陳家亮在網上撰文《給立志從醫的學生》，用8個字「學醫，其實是學做人。」說出真理。

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DSE︱10個狀元8個讀醫

過往多屆的超級狀元或狀元，多是選擇升讀醫科，而今屆的10名狀元同樣不例外，10人當中有8人均選擇升讀醫科，分別是英皇書院葉劭源、拔萃男書院陳耀生、聖保羅男女中學黃澍僖、聖若瑟書院廖俊翔、培正中學鄺弘哲、英華女學校劉翯悠、喇沙書院狀元陳澤鋒及香港中國婦女會中學狀元姚臻怡。

前中大醫學院院長陳家亮特別撰文給立志學生，說出「學醫，其實是學做人。」的8字真言。他指自己已卸任中大醫學院院長逾半年，引述在一次朋友飯局中話題離不開有志讀醫的學生去選擇出路，陳家亮表示當時席間一位老師好奇地問他：

陳教授，請不要怪我冒昧，近年中大醫學院十分受歡迎，可否分享你們的成功秘訣？你們的收生策略或課程有什麽過人之處？

陳家亮答:

世上沒有必勝的策略，也沒有獨一無二的課程，因為更好的策略或課程，別人都會模仿抄襲，不是嗎？其實單靠表面化的包裝，例如課程上的科技硬件或種種綽頭都不能夠持續地吸引有心學醫的學生。

老師再問陳家亮:

陳教授，那麼你們又憑什麽吸引最好的學生呢？

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DSE︱老師需真心對學生好

陳家亮指出:「其實很簡單，當你真心對學生好，學生自然會感受得到。學醫之路荆棘滿途，我們都會愛戴那些對待我們如同親弟妹及子女的老師。學生需要的是那些『春風化雨』的老師，而不是那些自以為高高在上的大國手。我慶幸中大醫學院過去多年都能凝聚這些『以人為本』的老師，這是我們醫學院的風氣、我們團隊的核心價值，亦是我們不易被抄襲的秘訣。」

最後陳家亮在文末道出學醫的真理，

學醫，其實是學做人。尊師重道、飲水思源，是我們的信念。要毋忘初心，以謙卑態度終身學習，用憐憫的心對待病人，這是我們對學生的要求及期望。

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