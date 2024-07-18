台灣藝人林美秀患後天血友病　連續出血1個多月對身後事有想法

▲ 台灣藝人林美秀患後天性血友病。

現年57歲的台灣藝人林美秀，在57歲生日當天圓夢推出個人首張專輯《Lady Pum Pum》，開心過後就遇上壞消息，她被診斷出患有後天血友病！

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林美秀患「後天性血友病」

林美秀罹患「後天性血友病」，緊急送院前突然雙腳腫脹、全身多處有瘀青。

林美秀指早前在檢查後發現子宮長了良性息肉，完成切除手術後連續出血達1個多月，腳又有一大片瘀青，檢查後得知凝血功能異常。

她表示：「相較先天的血友病，我們會好，不過什麼時候會再來就不知道，還是希望不要。」

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對身後事有想法

後天性血友病的病徵是嚴重出血，長流不止或有大片瘀血塊，患者以長者佔多數。懷孕、免疫系統疾病、癌症，或藥物影響也是後天性血友病的成因，也有近半病人找不到病因。

林美秀考慮把工作量慢慢減少，並直言對身後事有想法，她向老公說：「我告別式簡單就好，希望公祭的時候大家能在一起聽我喜歡的歌，不要有悲傷的感覺，因為是到另外一個世界去。」

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