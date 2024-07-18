致盲危機丨自揭拍劇患急性青光眼險失明　陳曉東：直接把藥打進眼睛

▲ 陳曉東自揭險失明經過！

48歲的陳曉東明年便入行30年，近日他於台北小巨蛋舉行演唱會記招，期間陳曉東透露因為體質屬過敏型，太累時更易引發，更會全身出疹。

雙眼不適導滇冷漠對待

陳曉東更因而自揭早年拍劇險失明一事，2017年，他於內地橫店拍攝《新龍門客棧》時突然眼睛極不舒服，由於只欠最後一場戲，導演不肯放人，他只能死撐繼續拍攝。

當時陳曉東因葡萄膜炎引發急性青光眼，收工後他乘搭6小時的車抵達上海接受治療，他說：「途中看東西愈來愈像在水裏面，會想說（視力）全沒了怎麼辦？」

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由於他還有節目需要錄影，醫院建議直接把類固醇打進眼睛，他同意後簽署「生死狀」，被綁在病床上、看着針頭直接插入眼中，他形容打針後有幾秒鐘會「瞬間瞎掉」，幸而在醫院休養了一星期。

他說：「很謝謝老婆那段時間的照顧，我也在想如果看不到大家，開演唱會是不是要用另一種方式？」

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