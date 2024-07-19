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養兒防老｜母借錢讀醫要求賺錢還60%「栽培費」　兩兒怒告媽媽敗訴賠$480萬

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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蘇家宏提醒父母要學會如何與子女相處，找到能夠讓彼此幸福的方法。（iStock圖片）

傳統社會觀念「積穀防饑，養兒防老」，但現實生活又有多少人願意供養父母？近日有台灣律師分享事例，一名母親借錢讓兩名兒子讀醫，並簽訂契約書，約定兩兒日後有收入，需按純利60%還給她，但兒子反口，三人對簿公堂，其中一兒與母親和解，另一人卻敗訴，需向母親支付2,000萬元新台幣（約480萬港元）。不少網民感嘆，親情何價，要走到這一步是蠻悲哀的。

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台灣恩典法律事務所蘇家宏律師，近日在facebook專頁撰寫案例，指曾有一名母親希望栽培兩名兒子成材，不惜借錢供他們入讀醫學院，同時與兩兒簽訂契約書，約定日後他們賺的錢，應該按純利60％還款給媽媽。

後來，兩兒反口不願歸還有關「栽培費」，於是母親提出「履行契約」訴訟，其中一人與母親和解，但高等法院就判另一名兒子，需還給媽媽2,000萬元新台幣，案件可以上訴。

父母應教導子女扶養父母

蘇家宏根據台灣法律，對有關案件提出解釋：

1. 法律上沒有所謂的「栽培費」，子女未成年前，父母有責任照顧扶養未成年子女。

2. 父母選擇以什麼方式扶養子女，即所謂的「貴養平養」，在法律上都沒有規定，子女要把父母為他們所花的錢歸還，父母扶養子女的行為，並不存在「借錢還錢」。

3. 父母可以教導子女，有責任扶養父母，且法律有明文規定，扶養的方式由當事人議定。即是說，父母和子女可以用契約，來約定用什麼方式扶養父母。

4. 養兒防老就是不要把錢全部給子女，可以透過跟子女約定，如簽下承諾書，列明子女每月要給父母多少錢、跟哪一個子女居住。

蘇家宏表示，就以上案件為例，母親與兒子所簽的契約，屬於扶養費契約，所以母親獲判勝訴，「不論實情是什麼，我們清楚知道只要子女年滿18歲，就要對自己所簽的契約負責，而且契約內的文字也非常重要，只要契約不違反法律規定，就要遵守。」

父母應學會如何與子女相處

另外，蘇家宏提醒父母，要學會如何與子女相處，找到能夠讓彼此幸福的方法，才能讓生活得到堅強的保障，就不怕老來生活沒有依靠。

不少網民看過案件後認為，世界上最親的就是骨肉不分離的親情，但有這樣的結局卻令人難過，「父母與子女之間的親情要走到這樣一步，感覺也是蠻悲哀的」、「看了很難過，親情怎會走到這樣的地步？」。

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