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DSE放榜2024｜JUPAS改選網民警世勿為錢途讀專科　揀呢2科前諗清楚：寧入港大普通科有靚名

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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DSE放榜後，考生可進行JUPAS改選，有網民警世勿為錢途讀專科，選法律系及護理系前諗清楚。

【DSE 2024/DSE放榜/JUPAS改選/揀科/大學選科】中學文憑試（DSE）昨日（17日）放榜，成績已塵埃落定，不過考生可於7月18日至7月20日期間進行JUPAS改選。大學選科應以興趣或「錢途」行先？近日有網民在討論區發警世文，呼籲應届DSE考生「唔好夾硬讀專科」，應以興趣和能力行先，又以法律系和護理系為例，強調「讀錯科好辛苦」，「寧願你夠分入HKU普通科有個靚名，都唔好讀其他大學專科，對之後搵工有幫助」。

最新影片：

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

DSE放榜2024｜網民勸：唔好夾硬讀專科

有網民於Dcard討論區以「警世！唔好夾硬讀專科」為題發帖，奉勸DSE考生應以興趣及能力選科，「要知道自己有咩能耐，冇料讀專科唔好夾硬嚟，讀錯科好辛苦」。

他提醒學生「眼光唔好太短淺，做人有少少先見之明，有啲遠見」，又以法律系為例，學生需閱讀大量法律書籍，還要考試考牌才能入行，若然對此興趣不大，「仲要做幾十年律師，你頂得順？」他指假如學生只把目光放在朝九晚五的工作，「就永遠逃不出rat race（意即永無休止的競爭）」。

DSE放榜2024｜寧夠分入港大普通科有靚名

樓主又指，如果考生分數足夠，選科時可先考慮大學，「寧願你夠分入HKU普通科有個靚名，都唔好讀其他大學專科，甚至咩asso nursing（護理學副學士），對之後搵工有幫助」。

DSE放榜2024｜網民：搵到食先得㗎嘛

有網民看過帖文後贊同樓主的想法，「夾硬讀啲唔鍾意嘅科真係捱唔到落去，nursing易入但係好難讀」，不過亦有網民持相反意見，「有邊個唔想讀返自己有興趣嘅嘢？都要搵到食先得㗎嘛」、「又係你話跟興趣，又係你話要HKU有個靚名，為個名讀同為份工讀有咩分別」、「入靚大學就唔一定揾到好工嘅，專科HD畢業做nursing、dispenser，人工係可以好過大學畢業生」、「揾工好睇個人嘅性格同待人處世，唔係單單睇邊間u畢業」。

DSE放榜2024｜8大畢業生薪酬比較

根據教資會最新數據，8間間資助大學2021/2022學年畢業生平均年薪達30.3萬元，其中香港大學畢業生平均年薪最高，達37.1萬元，冠絕八大。

DSE放榜2024｜8間大學畢業生薪酬比較　一文看清讀邊科最有錢途

點擊下圖查看8間大學畢業生平均年薪及月薪排名：

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DSE放榜2024｜各學科畢業生薪酬排名

如以學科比較，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」最高，有平均月薪為41,167元。

畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名　呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

點擊下圖查看各學科畢業生薪酬排名：

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