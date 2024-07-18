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陳家樂不斷製造小驚喜維繫夫妻感情　愛妻號自爆日常口頭禪： 等我嚟

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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陳家樂與師妹鍾雅婷（Alice）齊拍廣告。

連鎖食店開業35周年邀準爸爸的「愛妻號」陳家樂夥拍同門師妹鍾雅婷（Alice）拍廣告片。在片中，家樂飾演愛錫老婆的多功能老公，在廚房化身「愛的戰士」為飾演老婆的鍾雅婷擋蟹、落力「瞓身」出演，與另一半享受家「嚐」飯。

被問到現實生活如何保持婚姻生活甜蜜，家樂稱：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公，她很多時候都像廣告中大叫：『等我嚟！』，不但成了日常的口頭禪，更變成我們專屬的愛的宣言，每次見到對方甜絲絲地微笑就已經十分滿足了！」

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廣告中，Alice為哄家樂，從後緊抱並表示晚餐由她負責。

廣告其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面非常搞笑。

被問到家樂日常是否一樣上演過同類型事件，笑指自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點，被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提提神。」

廣告中，Alice在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯愛妻本色：「等我嚟！」。

製造小驚喜維繫感情

在廣告中，女主角為哄家樂，從後緊抱並示意由她下廚，惟家樂頓時變臉面有難色，更一口氣喝光「伏」味濃的章魚湯。

演技十足的他令人懷疑是否演活了真實生活，被問及是否無意間流露真情，家樂立即「耍手擰頭」更笑言現實生活正正相反：「對方很喜歡下廚，而且廚藝了得，惟現在不方便出入廚房，所以間中都會由我親自下廚，但她都毫不忌諱地向我面露難色！」

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他續指：「所以間中都會到附近的茶餐廳，簡簡單單吃一些家『嚐』菜，加上現時的茶餐廳都十分高質，菜式之多簡直包羅萬有，尤其是我最喜歡吃的叉燒，竟然是現場燒製！」

工作經常忙於走訪兩地，被問到會否擔心冷落了對方，家樂信心十足表示太太連詩雅十分體諒我，他不用工作時會陪伴她，偶爾為對方製造一些小驚喜，果然是位暖男丈夫。

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