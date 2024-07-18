親子好去處｜荃灣廣場運動狂熱挑戰站暑假放電熱點　新達廣場4大運動打卡位燃點熱情

▲ 今個暑假小朋友有很多好去處！

舉世矚目的體壇盛事勢掀起一股無法阻擋的運動熱潮，荃灣廣場及大埔新達廣場為暑假留港的大人小朋友策劃運動大計，於暑假期間無間斷舉辦多場樂趣無窮的運動主題活動！

荃灣廣場的【SPORTS FIESTA】由即日起至8月11日期間展開，活動包括為小孩度身而造的「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置，冰感涼快的像真「水面」可以鍛鍊小朋友平衡力，不濕身也可以消暑玩樂，還可以在彩虹頒獎台上留下勝利的印記。

另外L1中庭及L5 PLAY GARDEN空中樂園將有與KIDS FIT聯辦的「全港兒童追逐運動會」，在香港體育總會認可兒童運動教練的專業指導及帶領下，於室內外體驗集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身的多元運動盛會，齊齊揮灑汗水兼鍛鍊體力，發揮運動潛能！同時，荃灣廣場亦會夥拍HOY TV轉播焦點賽事，將運動氣氛炒至最高點！

另外，荃灣廣場更為大家準備了「夏日狂賞」消費推廣以美食大激賞及即抽即中獎回饋顧客，讓你歎美食之餘隨時贏走最新款的遊戲機Sony PlayStation 5 Slim、Samsung智能手機及頂級ITSU按摩椅等豐富獎品，絕對是食、買、玩一應俱全！荃灣廣場與新都會廣場集結共18個人氣運動品牌。為了響應運動熱潮，2大商場攜手舉辦「荃葵青運動熱」，當中包括「豪派運動福利」及「運動熱賞」，合共送你$450電子贈券，齊齊為體壇盛事做好準備！

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大埔新達廣場呈獻「夏日運動·生活市集」

緊湊的節目接踵而至，大埔新達廣場也於7月26日至8月11日期間呈獻「夏日運動·生活市集」，分別有4大運動打卡位及帶來近14個精心挑選的攤位市集，為大家打造一個結合體育氣氛和生活品味的夏日好去處！新達廣場也特別安排了豐富的抽獎活動，禮品包括Samsung Galaxy S24 Ultra、 PlayStation 5 Slim及最新型號的Apple iPad Pro 11" 等等，使你的夏日購物體驗更加完美！

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充氣裝置特設障礙及像真「水面」 不一樣的涼快玩樂時光

荃灣廣場全方位延續熾熱的運動氣氛，由即日起至8月11日期間，於L1中庭設「輕功水上飄競技樂園」繽紛充氣裝置，讓小朋友盡情跑跑跳跳、穿梭於七彩的障礙物、沉浸在夢幻的波波池裡，以及在像真度極高的水面上體驗有如輕功大師般水上滑行的快感，完美滿足放暑假的孩子們對於玩樂的無限渴望。

▲ 冰感涼快的像真「水面」可以鍛鍊小朋友平衡力

「荃灣廣場 x KIDS FIT全港兒童追逐運動會」全方位專業運動體驗 訓練體能並增進親子互動

為了打造「荃」民運動氣氛，由即日起至8月11日*期間荃灣廣場為大家準備了近年新興的追逐運動，與KIDS FIT攜手舉辦「全港兒童追逐運動會」，包括L1中庭的追逐運動體驗、L5 空中樂園的戶外親子充氣障礙賽，小朋友們可以盡情體驗集跑步、捉迷藏和障礙賽元素於一身的多元競技運動！

一眾運動健兒可參加位於L1中庭的追逐運動體驗 – 在專業教練指導下了解追逐運動的玩法及技巧，並可一嘗追逐運動的快感；位於L5 PLAY GARDEN空中樂園的戶外親子充氣障礙賽—透過戶外冒險遊戲的設計，當中包括翻滾的毛毛蟲障礙賽、家長與孩子合力完成的快樂山洞、掌握平衡技巧的歡樂平衡木等等，不僅增進家庭間的互動，也激發孩子的運動潛能，讓小朋友盡情放電之餘更全方位打造運動氣氛！

另外更不能錯過7月27日起一連兩個周末於L1中庭舉辦 KIDS FIT追逐運動亞洲青少年冠軍賽【中國香港區選拔】比賽，是次選拔小選手們會於競逐代表香港出戰的資格，大家可以旁觀為一眾選手打氣，感受一下比賽時的激烈氣氛！

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「夏日狂賞」囊括2大消費美食大激賞 讓大家嚐美食、即抽即中好物！

荃灣廣場為迎接炎炎夏日，特別推出「夏日狂賞」消費推廣活動，慷慨推出豐富優惠讓你在熱情澎湃的運動氛圍中，同時享受美食和購物的雙重樂趣。鎖定以下精選優惠，做足準備賺住買，讓夏日消費更精彩！

「美食大激賞」- 由即日起，顧客於荃灣廣場食肆消費滿HK$200，即可獲得一張HK$30餐飲贈券，逢星期一至四晚上6點後，更額外賞多一張HK$30餐飲贈券及戲票買1送1雙重優惠，幸福double up! 另外，更推出低至7折的仲夏美食套餐，只須500 積分即可預留名額，該次消費更可獲雙倍積分﹐數量有限，換完即止，一眾識食之人萬勿錯過！

「即抽即中獎」- 由即日起至9月1日，顧客消費每滿HK$500或以上即可獲得1次抽獎機會，每套單據最多可獲3次抽獎機會。隨時贏走最新款的遊戲機Sony PlayStation 5 Slim、最新智能手機Samsung Galaxy S24 Ultra (512GB)、頂級按摩椅ITSU SENSEI Inspire等豐富獎品，不容錯過！此外，於指定商戶消費將獲得額外的抽獎機會，令獲獎機率即時大增。

「荃葵青運動熱」 合共賞你$450電子贈券 齊齊為運動做好準備

荃灣廣場與新都會廣場集結共18個人氣運動品牌。為了響應運動熱潮，2大商場攜手舉辦「荃葵青運動熱」，當中包括①「豪派運動福利」- 只要穿著運動服飾 + 憑任何荃葵青區內任何電子貨幣消費發票即賞荃灣廣場 x 新都會廣場HK$50人氣運動服裝或潮流服飾贈券！另外亦有②「運動熱賞」，憑運動服裝/潮流服飾商戶發票及消費滿指定金額即賞高達HK$400贈券，全方位囊括餐飲、美妝等商戶，今個夏日扮靚、做運動一take過！

▲ 「荃葵青運動熱」 合共賞你$450電子贈券

此外，大埔新達廣場於今個夏天也舉辦為期兩周的「夏日運動·生活市集」，從7月26日至8月11日期間，為大家提供一個結合體育氣氛和生活品味的夏日聚腳熱點。市集特設4大運動打卡位，包括入樽狂熱、贏在終點線、劍來劍往及世一守門員等，讓訪客體驗各種運動的魅力，為大埔區增添了一股體育氣氛！而生活市集每天熱鬧展開，帶來近14個精心挑選的攤位，展售各式商品，從手工藝品、潮流配飾到精緻美食，滿足各種購物需求，感受生活的質感！

而活動亮點必屬「夏日激抽幸運賞」，新達廣場特別安排了豐富的抽獎活動，為顧客帶來更多驚喜和樂趣。從7月8日至9月1日期間，顧客消費每滿HK$300即獲「即抽即中獎」機會一次，贏取各式各樣的獎品，包括：最新智能手機Samsung Galaxy S24 Ultra (512GB) 、最新款的遊戲機Sony PlayStation 5 Slim、及最新型號的Apple iPad Pro 11" (M4, 2024)等等，使你的夏日購物體驗更加完美！

最新影片推介:

荃灣廣場運動狂熱挑戰站【SPORTS FIESTA】活動一覽

「輕功水上飄競技樂園」充氣動樂園開放詳情

日期：即日起至8月11日

時間：中午12時至晚上8時

地點：荃灣廣場L1中庭

參加方法：The Point會員以100積分 並即日以電子貨幣消費HK$200，即可參與活動 (每節20分鐘)

對象：2歲至12歲兒童

「荃灣廣場 x KIDS FIT全港兒童追逐運動會」活動詳情

日期：即日起至8月11日* * 追逐運動 亞洲青少年冠軍賽【中國香港區選拔】將於7月27及28日、8月3及4日 上午 11:00 至 下午 3:00舉行，請留意特別開放時間

時間：下午1時至下午6時30分

地點：荃灣廣場L1中庭 & L5 空中樂園

參加方法：The Point會員以100積分並即日以電子貨幣消費HK$100，即可參與追逐運動體驗並加送L5 空中樂園的戶外親子充氣障礙賽* (追逐運動體驗時間為30分鐘; 戶外親子充氣障礙賽為15 分鐘)

對象：3歲至12歲兒童

* 所有活動如有更改，恕不另行通知。戶外親子充氣障礙賽或會受天雨影響而取消，恕不另行通知及補償。

「夏日狂賞」消費推廣參加詳情

「美食大激賞」

日期：即日起至換完即止

登記地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

優惠詳情：顧客於荃灣廣場食肆消費滿HK$200，即可獲得一張HK$30餐飲贈券，逢星期一至四晚上6點後，更額外賞多一張HK$30餐飲贈券及戲票買1送1雙重優惠，另外，亦可以500 積分預留低至7折的仲夏美食套餐，該次消費更可享雙倍積分。

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「即抽即中獎」

日期：即日起至9月1日

登記地點：The Point app或荃灣廣場L3顧客服務中心

優惠詳情：顧客以電子貨幣單一消費每滿HK$500，即可獲得1次抽獎機會。每套單據最多可獲3次抽獎機會。此外，於指定商戶消費將獲得額外的抽獎機會，獲獎機率即時大增。(推廣生意的競賽牌照號碼:58864及58865)

「荃葵青運動熱」

日期：即日起至9月1日

登記地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

優惠詳情：

①豪派運動福利：只要穿著運動服飾及憑任何荃葵青區內電子貨幣消費發票即可獲得荃灣廣場 x 新都會廣場HK$50人氣運動服裝或潮流服飾贈券

②運動熱賞：即日以電子貨幣累積消費 (當中須包括一張運動服裝/潮流服飾商戶發票)

滿HK$1,500即賞 HK$100商場電子贈券組合

（當中包括荃灣廣場HK$50餐飲贈券1 張+ HK$50 新都會廣場美妝贈券1 張）

滿HK$4,000即賞 HK$300商場電子贈券組合

（當中包括HK$50 荃灣廣場餐飲贈券1 張、HK$50 荃灣廣場精選商戶贈券2張、HK$50 新都會廣場餐飲贈券1 張及HK$50 新都會廣場美妝贈券 2張）

新達廣場「夏日運動·生活市集」 活動一覽

「夏日運動·生活市集」開放詳情

日期：7月26日至8月11日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新達廣場L1中庭及展場

「夏日激抽幸運賞」參加詳情

日期：即日起至9月1日

活動詳情：於場內任何商戶 （展銷會除外）以電子貨幣單一消費每滿HK$300，即可獲「即抽即中獎」機會一次 (推廣生意的競賽牌照號碼:58866)

登記地點：The Point app或新達廣場L1顧客服務中心

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