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情聖基丨李龍基即場表演Hello Kiss　澄清早前結伴女子身份

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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基哥即場表演Hello Kiss？

《中年好聲音》歌手龍婷日前有報道指她與資深演唱會製作人﹑現年65歲的丘亞葵約會，更被拍到在車廂內激咀。

事後丘亞葵澄清與龍婷沒有激咀，只是朋友式的Hello Kiss，錫了一啖面頰而已，而「Hello Kiss」亦成為網絡新名詞。

中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人

基哥即場表演Hello Kiss

昨日（17日）李龍基和與龍婷同屆的支嚳儀齊齊出席書展活動，談到基哥原定於7月21日舉行的個唱取消，他接受傳媒訪問時強調不是取消，只是延期，並表示不知會延期多久。

問到基哥到時會否在台上表演Hello Kiss，基哥表現興奮︰「而家都得呀。」更作狀親吻在場記者及支嚳儀，嚇得支嚳儀即以書做擋箭牌︰「Kiss本書，本書！」基哥即笑言開下玩笑，並表明對太太從一而終。

李龍基和與龍婷同屆的支嚳儀齊齊出席書展活動。

做好自己 澄清結伴女子身份

早前自稱多女「埋身」的基哥，透露在囚的Chris對此感擔心，指對方有一次見他時就哭哭啼啼，又寫信給他，叫基哥不要令其傷心：「佢對外面咩都唔知係有擔心，所以我喺出面更加要做好自己。」

至於早前基哥被拍得與一位女子結伴同行，更被人誤會有「新女」，對此基哥澄清該名女子是其女兒。

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向龍婷送關心

另外，同場的支嚳儀問到對於近日龍婷被爆偷食風波，她指有發訊息給對方，希望好朋友可以順利渡過，不要有負面情緒，又指與對方很少談及感情事，大家只是交流唱歌上的事。

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