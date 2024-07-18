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港澳通關｜「港澳通關互用二維碼服務」明啟用　兩地居民可用二維碼自助過關

社會

發布時間： 2 小時前

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（資料圖片）

入境處聯同澳門當局推出推出「港澳通關互用二維碼」，明日（19日）起，兩地合資格居民可透過各自的「港澳通關二維碼」辦理自助過關手續。本港居民透過「非觸式e道」應用程式取得二維碼，使用澳門自助通道過關；澳門居民則可使用「一戶通」應用程式的「通關碼」，使用香港e-道自助辦理出入境手續。

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入境事務處處長郭俊峯表示，2009年至今，近250萬名香港居民登記使用澳門的出入境自助通道，今年上半年有超過300萬人次使用，相信新推出的「港澳通關二維碼」，將會為使用自助過關服務的港澳居民帶來更好的出行體驗，進一步提升兩地出入境服務質素，配合大灣區發展的國家重大戰略。  

澳門身份證明局長周偉迎指，新措施將進一步提升港澳人員流通，為兩地的交流、經貿往來及文旅會展等產業發展創造便捷條件，打造大灣區宜居宜業宜遊的優質生活圈。未來港澳兩地將持續研究優化措施，共同努力提升港澳居民的生活便利。

直通巴士行車時間減20分鐘

港澳直通巴士協會、港澳一號副秘書長崔定邦認為，如果將來港澳居民普遍使用二維碼通關，直通巴士在港珠澳大橋兩個口岸的兩次過關，最少可以各節省10分鐘時間，即合共20分鐘，在繁忙時間縮短總體行車時間。

崔定邦期望，兩地政府在通關互用二維碼實施後，探討兩地通關更簡化措施，如實施合作通關的一地一檢安排，縮短往來港澳的過關及交通時間。

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