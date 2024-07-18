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廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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【廖孖記／百年老店／腐乳／結業/廖孖記結業/拉閘/停止營業/食安中心／桿菌超標/聲譽受損/遣散員工】先後被食安中心2次「點名」菌含量超標的百年腐乳老店「廖孖記」疑結束營業，其位於油麻地的地鋪不但已拉閘，門口更貼上「結業」、「停止營業」字句。事實上，店舖負責人廖太近日便曾上TVB節目《東張西望》喊冤，指食安中心檢驗方法有誤，直言「寧願唔做，執咗個舖頭，都唔願意聲譽受損」。

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有網民今日（18日）於社交平台上載多張照片，顯示「廖孖記」疑似結束營業。相中可見店舖早上不但未有開閘營業，閘旁的牆邊更貼有告示，分別寫有「結業」、「停止營業」字樣，有消息指店內員工亦已被遣散。不少網民估計店主可能是不敵食安中心所點名引起的食安風波，而結束百年老店，紛紛留言表達可惜。

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廖孖記負責人上《東張西望》：店舖名譽受損欲結業

事實上，女店主廖太過去曾接受TVB節目《東張西望》訪問指責食安中心報告令店舖名譽嚴重受損，令她非常難受之餘、更寢食難安，不排除為保聲譽而結業。她又指抽查樣本來自零售店，含菌量水平高或因存放方式不當所致，而另一樽來自本店的樽裝腐乳檢出蠟樣芽孢桿菌未有超標，但食安中心就拒絕就事件作澄清。

詳細報道: 東張西望｜老字號「廖孖記」腐乳被指菌量超標 聲譽一夕掃地　店主反斥食安報告出錯欲結業

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食安中心再抽樣仍指超標要求回收

食安中心7月4日公布早前於西營盤一個零售點抽取生產腐乳的老字號廖孖記一個腐乳產品作檢測，結果顯示該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超出10萬的標準，指令「廖孖記」將受影響批次產品停售及下架。其後食安中心再16日公布，指來自油麻地的樣本同樣驗出蠟樣芽孢桿菌超標。

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