大自然 X 靜觀有效提升照顧者身心健康 家福會倡各界齊推動 促進正向家庭關係

▲ 香港理工大學盧希皿博士（左）和家庭服務高級經理駱慧芳（右）於發布會上分享研究結果及建議。

為了照顧所愛的人，照顧者往往忽略自己的情緒，長久以來造成龐大壓力，身心都被壓垮，更令家庭關係緊張。香港家庭福利會（家福會）致力提供高質素的專業社會服務，為提升照顧者的身心健康，於2021年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推出為期三年的「賽馬會家家自然好心晴」計劃，透過融合大自然元素的靜觀課程，為照顧者紓解沉重的壓力。為此，家福會與專門從事靜觀研究的香港理工大學（理大）應用社會科學系盧希皿博士合作，設計了全港首個「自然為本」的靜觀課程，專門為長者照顧者和處於壓力的家長而設。為評估課程效益，理大為課程進行研究，日前家福會在發布會中公布研究結果，成果令人鼓舞。



香港人口老化 年老獨自照顧者約有26萬



香港家庭福利會（家福會）今年公布「香港家庭幸福指數」2024調查數據所得，照顧者的家庭幸福水平明顯下降，推算本港約有26萬名「年老獨自照顧者」，反映情況需要社會關注。另外，家長在子女成長過程中亦面對着各種壓力，長期處於壓力容易令情緒「爆煲」，影響親子關係。因此，作為照顧者更需要釋放壓力，好好善待自己，才有能力照顧別人。



大自然下靜觀 助照顧者紓解壓力



家福會的「自然為本靜觀課程」在該會的家庭退修中心（白屋）進行，讓參加者暫且遠離繁瑣事情，在自然環境中，專注且放鬆學習靜觀，練習靜心覺察自身情緒、動作及感覺，有助釋放負面情緒及壓力，提升心理健康。

▲ 位於大埔的家福會家庭退修中心（白屋），環境清幽恬靜。

▲ 「自然為本靜觀課程」在「白屋」進行，讓參加者在大自然中參與有關提升身心安靜、自我覺察等活動，紓解壓力。

▲ 在「白屋」進行各種靜觀活動，有效提升參加者的調節情緒與應對困難等能力。

研究發現家庭照顧者參加課程後抑鬱和焦慮癥狀顯著改善



是次研究於22年11月至24年1月進行，對象為參加課程的長者照顧者，包括需要照顧認知障礙症、心血管疾病及其他體弱長者，以及正經歷壓力的家長，包括有特別學習需要子女、經歷離異的家長。研究分三段時間進行，分別在參加課程的前、中、後期，第一部分以量化方式研究，由95位參加者完成問卷調查、跟進照顧者的身心及家庭健康狀況，從參與課程的不同階段作比較；第二部分則以質性研究方法，收集34名參加者的主觀感覺，了解課程對參加者的實際效用。



從量性研究中，在比較長者照顧者於參與課程前後，在「抑鬱」、「焦慮」、「壓力」、「身體不適」、「日常功能」和「幸福感」的指標均有明顯改善；在前測及三個月後追蹤之間，「家庭功能」與「大自然聯繫」也有進一步提升。而在大自然環境下靜觀，讓照顧者得以放鬆，有助增加日常與家庭成員溝通，關係大為改善。

至於，面對壓力的家長在參與課程前後作比較，在「壓力」、「身體徵狀」、「日常功能」和「自我慈悲」指標均有顯著改善。在前測和三個月後的追蹤之間，「焦慮」和「家庭衝突」的所有子量表（心理侵害、體罰和身體虐待）也有明顯改善，抑鬱症狀也略有改善。

總結參加者意見列3大好處

在質性研究所得，在自然環境下參與靜觀課程，參加者反應正面，列出以下3大益處：

1. 體驗大自然靜觀力量，釋放照顧壓力

讓照顧者放下勞碌又沉重的照顧壓力，獲得一個喘息機會，投入恬靜又讓人舒心的大自然美景中，吸收大自然能量，好好聆聽自己的身心需要，找回生活重心。

2. 內在更新將能量帶回生活

學懂以新角度面對壓力，並從靜觀練習帶來內在更新及轉化，從而將正能量帶回現實生活中。

3. 提升管理壓力的能力

在自然環境下學習靜觀訓練，有效促進身體及心靈調節，再次面對困難與壓力時，能作出自我調適。

▲ 家福會於2021年獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的「賽馬會家家自然好心晴」計劃，並委託了理大應用社會科學系就「自然為本靜觀課程」進行研究。（左起）家福會服務總監（家庭服務）陳月華、理大盧希皿博士和家福會家庭服務高級經理駱慧芳在活動上合影。

冀政、商界合力推動 大自然X靜觀課程



家福會家庭服務高級經理駱慧芳表示，在支援家庭照顧者上，需要各界攜手合作，冀政府可提供社區大自然的環境設施或資助社福機構定期舉行自然為本靜觀課程，讓有需要人士方便在社區參與，提升家庭融洽、社會和諧。與此同時，希望各企業鼓勵或安排員工參加相關活動，提升員工心理健康，有助增強生產力及凝聚力。展望未來，駱慧芳建議持續發展「自然為本靜觀課程」，並且加入更多融合大自然元素的靜觀課程，致力改善照顧者的身心健康，「例如可以為完成基本課程人士，舉辦一日靜觀退修、八周靜觀課程、加入親子內容的靜觀課程以及一些多元化的短期自然為本靜觀課程，配合不同情況及需要的照顧者。」集各界力量促進正向家庭關係。

如欲了解更多詳情，請瀏覽：https://www.hkfws.org.hk/news/latest-news/zwh-mindfulness

（特約）