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流感｜16歲少年喉嚨痛咳嗽揭染流感3日後病逝　母悲痛：幾乎從未生病

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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16歲少年喉嚨痛＋咳嗽，揭染流感3日後病逝，母悲痛：幾乎從未生病。

【流感／甲型流感／乙型流感／感冒／咳嗽／喉嚨痛／發燒/離世/不治】近期流感肆虐，感染的後果可大可小。近日，新西蘭一名16歲少年出現喉嚨痛和咳嗽的症狀，向醫生問診後揭患流感，未料3天後竟在床上離世，其母親難以接受，稱他「幾乎從未生病」，目前仍在等待專家確認其死因。

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感染流感3天後病逝

據新西蘭傳媒《NZ Herald》報道，16歲少年William Jones是一名中學生，6月11日他出現喉嚨痛和咳嗽，於是母親Rebecca Rollason致電醫生問診，對方認為兒子感染流感，並建議他多喝水，如果還是擔心，可以翌日再打電話。

惟6月14日早上，母親發現兒子William躺在床上毫無反應，已經死亡。對於兒子死亡的事實，母親難以置信，稱兒子「幾乎從未生病」，亦難理解兒子為何會感染流感，且出現輕微的症狀後會快速奪走他的生命，因此目前仍正等待專家確認其死因。

這感覺就像我們無法從中醒來的最可怕的噩夢。

母親透露，William熱愛音樂，才華橫溢，在他16歲生日幾周後便考取駕駛執照。現時她已為兒子舉行葬禮，並邀請家人、朋友、老師、同學和公眾到場悼念。她在悼詞提到兒子是位有才華而且聰明善良的男孩，並感激兒子16年來的陪伴。

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更多相關報道：流感高峰丨40歲男子慘中流感　咳過不停致肋骨斷裂　醫生揭4大高危人士

預防流感5大方法

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問時表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，因此想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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黃金治療時間約48小時 患上流感應盡早求醫

吳健聰醫生強調指，高危人士或長期病患出現發燒後，應該盡快進行流感快速測試，假如測試屬陽性，48小時內處方流感藥物後，病徵紓緩及產生併發症機會將大幅減少，尤其長者因流感入院、甚至致死的機會可大幅減低，假如懷疑自己患有流感，應盡快進行測試、處方藥物治療會更好。

感冒後咳嗽不癒 醫生拆解2大咳嗽類型

患上感冒或流感後，容易出現咳嗽不癒，吳醫解釋指，一般傷風感冒後的咳嗽，可分為「結構性咳嗽」，例如聲帶發炎、聲帶腫脹尚未痊癒、氣管炎未癒等後遺症，需要經過處理才可改善咳嗽情況；另一種則是「功能性咳嗽」，主要因為病人出現敏感，尤其過往有氣管敏感病史，便有機會於感冒痊癒後，氣管仍處於敏感狀態，容易受到外界空氣刺激誘發咳嗽，這類功能性咳嗽又稱為氣管敏感咳。

坊間不少人會以燉橙、蒸洋蔥等偏坊止咳，吳醫生表示這些方法可能與中醫方面關係較大，不過簡單從西醫角度而言，一般燉橙概念是希望利用橙核、橙皮及果絡，達到化痰作用。假如患者屬無痰咳嗽，反而會受刺激喉嚨，令咳嗽增多。蒸洋蔥主要功用，在於紓緩喉嚨不適，減緩咳嗽刺激，惟西醫角色而言仍會刺激分泌，因此咳嗽原因是基於痰多或鼻水較多，恐致黏液增加致咳嗽加劇。另外亦要強調，上述兩種坊間止咳方法，可能對初起病症的患者較為有用，但久咳患者仍建議應該找出咳嗽原因、對症下藥方可治療。

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