  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全︱消委會致歉「農夫山泉」重新評分5星　專家解構「飲水」迷思：4種水不能亂飲

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

消委會致歉「農夫山泉」重新評分5星，專家解構「飲水」迷思：4種水不能亂飲。

【消委會／農夫山泉／樽裝水／飲水迷思／飲水份量／飲水時間／水中毒】消委會最新一期測試市面上30款樽裝水，其中2款來自中國的「百歲山」及「農夫山泉」天然礦泉水樣本，均檢出溴酸鹽檢出量達到歐盟上限，並檢出每公升3微克溴酸鹽。此檢測結果遭「農夫山泉」强烈譴責，並向消委會發律師信，指機構是非專業分析、作出不客觀評價。消委會今日（18日）發表聲明，指因樣本歸類出現落差而引起誤會，向「農夫山泉」致歉，並將評分重新調整至5星。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

據消委會於15日公布的最新一期《選擇》月刊，機構測試市面上30款樽裝水，結果顯示農夫山泉樣本驗出溴酸鹽含量達歐盟上限，大量攝入或有機會引起噁心、腹瀉及嘔吐等。消委會引述世界衛生組織（WHO）的《飲用水水質準則》指出，飲用水中餘氯及溴酸鹽的指標分別為5毫克及10微克；而歐盟標準針對溴酸鹽的最大限值為每公斤3微克。

消委會解釋，不少製造商會在產品中加入氯和氯氨等消毒劑，以進行消毒殺菌、控制飲用水的微生物增長，以達致安全飲用程度；以溴酸鹽就是在消毒過程中，天然存在於水中的溴化物被消毒劑臭氧氧化而產生的副產品，大量攝入有機會造成噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重或可影響腎臟及神經系統。

「農夫山泉」發律師信促道歉

而消委會的檢測結果引起「農夫山泉」不滿。作為內地樽裝水的龍頭品牌，集團於16日向消委會發出律師信，批評消委會文章存在3大明顯錯誤，包括適用標準類別錯誤、標準判定錯誤及評價語言不專業、有故意誤導性，對公司聲譽造成巨大傷害。因此，農夫山泉促消委會立即作出澄清，並向農夫山泉及消費者道歉，以消除對農夫山泉帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。

「農夫山泉」發律師信促消委會道歉。

消委會致歉 重新評分升至5星

面對批評，消委會今日（18日）發表聲明，指經過昨日（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）。就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

在溴酸鹽方面，消委會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）一致，而該樣本的檢出量（每公升3微克）屬「飲用水」準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，消委會不論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以致記者會上的發言均清楚指出是次測試的全部樣本（包括農夫山泉該樣本）可安心飲用。文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響。消委會就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉。

農夫山泉表示，已收悉消委會今日發布的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用，強調農夫山泉將繼續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

專家解構「飲水」迷思：：4種水不能亂飲

「飲水」對於每個人而言都非常重要，不少醫生及專家都建議市民應多飲水保持健康。台灣營養師程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。相反，液體攝取不足，會出現多種症狀，包括口乾、嘴唇乾、黏膜乾燥、頭痛、眼睛乾澀或凹陷以及便秘。

儘管水的益處多多，但水也不能亂飲；如果「唔識飲水」，恐會對身體健康造成負面傷害。內地媒體早前報道，一名29歲男子和妻子常感到疲倦、眼睛乾澀發癢、肩膀痠痛，還經常有腹痛腹瀉情形；結果經醫院檢查後，夫婦二人均確診肝癌。而罪魁禍首竟是這對夫婦由結婚以來一直訂購的「桶裝水」，每日用於煮飯飲水，持續習慣至少5年。據悉，因桶裝水物料不合格，並非標準PC物料，令有害物質溶入水中，長時間飲用可損害肝臟細胞，令毒素在肝臟內不斷累積，繼而引發肝癌。

台灣泌尿科醫生高銘鴻曾在其Facebook專頁提醒，有4種水是絕不能飲用，因錯誤飲水可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡。

點擊圖片放大
+4
+3

飲水份量 + 最佳飲水時機

常言道「每日至少飲8杯水」的説法真的正確？美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva表示，適當的水分可以減緩衰老並延長無病生活，並建議男性每天應該攝入12杯（2至3升）的水；女性則應該攝入9杯（2.2升）的水。同時，營養師程涵宇建議，可以用體重（kg）x 30ml的方式，算出一天的目標飲水量。如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

台灣營養師高敏敏分享了「8個飲水黃金時間」：

點擊圖片放大
+7
+6

相關文章：

【飲水迷思】網上瘋傳「起床後先喝水」易致胃病　專家拆解飲水迷思：起床後飲暖水養胃【附中西醫建議】

【飲水迷思】早上忌空肚飲水？飲水愈多愈好？　中醫拆解迷思：喝太多或中水毒

飲水過量可致水中毒

本港放射科專科醫生岑承輝表示，建議每天最少喝兩公升水，但一小時內千萬不要喝3杯水，否則可致電解質失衡，因而引發嚴重後果。註冊中醫師李廣冀亦指出，喝水不是愈多愈好，喝太多可能中水毒。他解釋，過多水分會導致身體電解質失衡，當腎臟長期超出可排出的量，有機會引發低血鈉症，時間長了，可致細胞積水膨脹，大腦腦細胞水腫，嚴重的話有機會導致死亡。

而台灣毒理學專家招名威教授過去亦曾在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒可能，但機率並不容易。招名威指出，保持身體充足水份是好事，但不是甚麼時候多喝水都多多益善，尤其是運動完後喝水，如果只是一昧的猛灌水，身體裡一下子多了大量水分，瞬間造成體內電解質失衡，就可能會造成身體不適，嚴重可致「水中毒」。9大常見症狀包括：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲水迷思｜6種飲水方式恐增4患癌風險　營養師揭9大最佳喝水時機
11:30 2024/06/01
飲水迷思｜6種飲水方式恐增4患癌風險　營養師揭9大最佳喝水時機
食物安全｜攝取過量「錳」恐損大腦神經　FIJI礦泉水驗出錳與3種細菌緊急回收190萬樽水
12:49 2024/05/30
食物安全｜攝取過量「錳」恐損大腦神經　FIJI礦泉水驗出錳與3種細菌緊急回收190萬樽水
美國研究｜實測3大牌子樽裝水 每公升含24萬塑膠微粒 攝入可入血上腦侵襲心臟
08:00 2024/01/14
美國研究｜實測3大牌子樽裝水 每公升含24萬塑膠微粒 攝入可入血上腦侵襲心臟

你可能感興趣

飲水迷思｜6種飲水方式恐增4患癌風險　營養師揭9大最佳喝水時機
11:30 2024/06/01
飲水迷思｜6種飲水方式恐增4患癌風險　營養師揭9大最佳喝水時機
食物安全｜攝取過量「錳」恐損大腦神經　FIJI礦泉水驗出錳與3種細菌緊急回收190萬樽水
12:49 2024/05/30
食物安全｜攝取過量「錳」恐損大腦神經　FIJI礦泉水驗出錳與3種細菌緊急回收190萬樽水
美國研究｜實測3大牌子樽裝水 每公升含24萬塑膠微粒 攝入可入血上腦侵襲心臟
08:00 2024/01/14
美國研究｜實測3大牌子樽裝水 每公升含24萬塑膠微粒 攝入可入血上腦侵襲心臟
網絡熱話 食用安全 健康問題 養生 消委會 營養師 中醫

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）