食用安全︱消委會致歉「農夫山泉」重新評分5星　專家解構「飲水」迷思：4種水不能亂飲

▲ 消委會致歉「農夫山泉」重新評分5星，專家解構「飲水」迷思：4種水不能亂飲。

【消委會／農夫山泉／樽裝水／飲水迷思／飲水份量／飲水時間／水中毒】消委會最新一期測試市面上30款樽裝水，其中2款來自中國的「百歲山」及「農夫山泉」天然礦泉水樣本，均檢出溴酸鹽檢出量達到歐盟上限，並檢出每公升3微克溴酸鹽。此檢測結果遭「農夫山泉」强烈譴責，並向消委會發律師信，指機構是非專業分析、作出不客觀評價。消委會今日（18日）發表聲明，指因樣本歸類出現落差而引起誤會，向「農夫山泉」致歉，並將評分重新調整至5星。

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據消委會於15日公布的最新一期《選擇》月刊，機構測試市面上30款樽裝水，結果顯示農夫山泉樣本驗出溴酸鹽含量達歐盟上限，大量攝入或有機會引起噁心、腹瀉及嘔吐等。消委會引述世界衛生組織（WHO）的《飲用水水質準則》指出，飲用水中餘氯及溴酸鹽的指標分別為5毫克及10微克；而歐盟標準針對溴酸鹽的最大限值為每公斤3微克。

消委會解釋，不少製造商會在產品中加入氯和氯氨等消毒劑，以進行消毒殺菌、控制飲用水的微生物增長，以達致安全飲用程度；以溴酸鹽就是在消毒過程中，天然存在於水中的溴化物被消毒劑臭氧氧化而產生的副產品，大量攝入有機會造成噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重或可影響腎臟及神經系統。

「農夫山泉」發律師信促道歉

而消委會的檢測結果引起「農夫山泉」不滿。作為內地樽裝水的龍頭品牌，集團於16日向消委會發出律師信，批評消委會文章存在3大明顯錯誤，包括適用標準類別錯誤、標準判定錯誤及評價語言不專業、有故意誤導性，對公司聲譽造成巨大傷害。因此，農夫山泉促消委會立即作出澄清，並向農夫山泉及消費者道歉，以消除對農夫山泉帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。

▲ 「農夫山泉」發律師信促消委會道歉。

消委會致歉 重新評分升至5星

面對批評，消委會今日（18日）發表聲明，指經過昨日（17日）與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，而該公司採用的標準為其生產地，即內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）。就此，消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。

在溴酸鹽方面，消委會根據歐盟有關飲用水的溴酸鹽最大限值為每公升10微克計算，此限值與《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）一致，而該樣本的檢出量（每公升3微克）屬「飲用水」準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。重新評分後，該樣本的整體表現由4.5星調整至5星。

消委會重申，是次全部30款測試樣本的化學安全及微生物測試結果理想，沒發現有害物質超出相關準則值，消委會不論在月刊文章、新聞稿及其他傳訊文件，以致記者會上的發言均清楚指出是次測試的全部樣本（包括農夫山泉該樣本）可安心飲用。文章的主旨並非產品有安全問題，而是為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的影響。消委會就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉。

農夫山泉表示，已收悉消委會今日發布的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用，強調農夫山泉將繼續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

專家解構「飲水」迷思：：4種水不能亂飲

「飲水」對於每個人而言都非常重要，不少醫生及專家都建議市民應多飲水保持健康。台灣營養師程涵宇指出，水有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。相反，液體攝取不足，會出現多種症狀，包括口乾、嘴唇乾、黏膜乾燥、頭痛、眼睛乾澀或凹陷以及便秘。

儘管水的益處多多，但水也不能亂飲；如果「唔識飲水」，恐會對身體健康造成負面傷害。內地媒體早前報道，一名29歲男子和妻子常感到疲倦、眼睛乾澀發癢、肩膀痠痛，還經常有腹痛腹瀉情形；結果經醫院檢查後，夫婦二人均確診肝癌。而罪魁禍首竟是這對夫婦由結婚以來一直訂購的「桶裝水」，每日用於煮飯飲水，持續習慣至少5年。據悉，因桶裝水物料不合格，並非標準PC物料，令有害物質溶入水中，長時間飲用可損害肝臟細胞，令毒素在肝臟內不斷累積，繼而引發肝癌。

台灣泌尿科醫生高銘鴻曾在其Facebook專頁提醒，有4種水是絕不能飲用，因錯誤飲水可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡。

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飲水份量 + 最佳飲水時機

常言道「每日至少飲8杯水」的説法真的正確？美國國家心肺血液研究所（NHLBI）心血管再生醫學實驗室的研究員Natalia Dmitrieva表示，適當的水分可以減緩衰老並延長無病生活，並建議男性每天應該攝入12杯（2至3升）的水；女性則應該攝入9杯（2.2升）的水。同時，營養師程涵宇建議，可以用體重（kg）x 30ml的方式，算出一天的目標飲水量。如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

台灣營養師高敏敏分享了「8個飲水黃金時間」：

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飲水過量可致水中毒

本港放射科專科醫生岑承輝表示，建議每天最少喝兩公升水，但一小時內千萬不要喝3杯水，否則可致電解質失衡，因而引發嚴重後果。註冊中醫師李廣冀亦指出，喝水不是愈多愈好，喝太多可能中水毒。他解釋，過多水分會導致身體電解質失衡，當腎臟長期超出可排出的量，有機會引發低血鈉症，時間長了，可致細胞積水膨脹，大腦腦細胞水腫，嚴重的話有機會導致死亡。

而台灣毒理學專家招名威教授過去亦曾在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒可能，但機率並不容易。招名威指出，保持身體充足水份是好事，但不是甚麼時候多喝水都多多益善，尤其是運動完後喝水，如果只是一昧的猛灌水，身體裡一下子多了大量水分，瞬間造成體內電解質失衡，就可能會造成身體不適，嚴重可致「水中毒」。9大常見症狀包括：

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