聲夢小花｜姚焯菲淡妝上陣玩小性感　Chantel「男友視角」撐枱腳相獲讚

▲ 「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）玩小性感，好古惑！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）擁有甜美樣貌，一直吸引了不少「小菲象」的大力支持。到紐西蘭留學的Chantel最近又放假回港，做了不同宣傳工作外，並將於本周六（20日）與鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）開騷，十分忙碌！

Chantel的一舉一動向來備受關注，有網民在「小紅書」分享一張Chantel「男友視角」的相片，相中的Chantel更玩小性感，相當古惑！

聲夢小花丨Chantel否認「升呢」樂易玲愛將 Yumi+Windy指常被提醒不要忘本

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姚焯菲淡妝上陣玩小性感

網民在「小紅書」上載一張Chantel好友在社交網分享的相，好友與Chantel開心撐枱腳，好友更表明掛念Chantel。相中的Chantel被好友拍下「男友視角」相，淡妝上陣的Chantel更見清純呢！

Chantel當日的打扮也有「小心機」，穿上衣配外套的她看似斯文，但原來上衣的胸口位置是開窿設計，十分清涼！

有網民認為Chantel與樂基兒「撞樣」，也有不少網民讚Chantel清純、有氣質、靚女、可愛、有鄰家女孩的感覺。

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Chantel：我又不需要超級瘦

藝人的體重、外型管理往往都是觀眾、網民的著眼點，Chantel自入行以來不時與「Baby Fat」一詞拉上關係，又被指赴紐西蘭讀書後更為圓潤！

Chantel在今年5月接受TOPick專訪時透露自己每一天也有做運動，「如：跑步、Pilates（普拉提），我覺得健康就可以了！我覺得我又不需要超級瘦，父母也向我說：『如果你太瘦，也不是一件好事。』」

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