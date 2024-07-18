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MIRROR成員丨Anson Lo沖繩拍《Hey Hey OK!》MV　教主海邊玩水：返起細路仔時

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「教主」盧瀚霆（Anson Lo）往沖繩拍《Hey Hey OK!》MV趁機快閃旅行。

 近年一直推出型格跳唱作品為主的MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo），最新單曲就為大家帶來充滿夏日歡樂氣氛的《Hey Hey OK!》，他更特地前往沖繩拍攝MV，亦趁機來一趟夏日快閃旅行，實行寓工作於娛樂。
 
這次Anson Lo是特地推出這首感覺繽紛的《Hey Hey OK!》，說：「《Hey Hey OK!》係專門為暑假而推出。一直好想推出一首summer vibe（夏天氛圍）嘅歌，因為一來未試過做夏日風格，二來對上幾首歌都係比較暗黑，或者關於自己內心世界，或者遇上悲慘遭遇嘅情歌，所以好想出一首好開心嘅歌，為大家帶來唔同感覺。」

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「教主」盧瀚霆（Anson Lo）新歌 《Hey Hey OK!》。

Anson Lo重拾兒時樂趣
 
夏天，就會令人聯想到陽光與海灘，今次Anson Lo亦特地走到滿佈沙灘的旅遊勝地沖繩拍攝MV，說：「一直都好想嚟沖繩度假，不嬲知道沖繩係一個陽光與海灘、景色好靚好悠閒好舒服嘅地方，所以一有呢首歌喺手，腦海中就覺得如果可以去沖繩拍到陽光與海灘就好喇！」

去到沖繩拍攝，向來工作行程緊湊的Anson Lo，也重拾兒時樂趣，玩得投入，笑言：「今次嚟到沖繩真係好開心，因為可以當度假，同埋自己好耐未試過喺沙灘、海邊玩，所以都諗返起自己以前細路仔嘅時候。」

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教主首次玩水上滑板

《Hey Hey OK!》夏日感覺濃烈，加上去到沖繩取景，MV自然少不了落水大玩特玩的環節，Anson Lo興奮道：「以前自己中學時候係校內泳隊，所以以前係好鍾意游水，但慢慢愈嚟愈大個之後就好少游水，所以今次喺MV裡面撐水上滑板係自己嘅初體驗，而夏天令我聯想起食雪糕、陽光與海灘、游水，今次《Hey Hey OK!》MV裡面亦滿足晒所有我自己對夏天嘅expectation（期望）同埋願望。」
 
聽見Anson Lo說起首次試撐水上滑板，他也指這是今次拍攝《Hey Hey OK!》MV中最有趣的地方，解釋道：「啲MV shot睇落好似撐得好有型、好開心，但其實off camera或者剪走咗嘅都係我蝦碌，爭啲反艇嘅畫面，呢個拍攝過程都幾搞笑。」

不過，在人間天堂沖繩進行拍攝工作，也有沒趣的事情發生，Anson Lo續道：「最辛苦兼最沒趣嘅事情就係化妝，因為第一次拍MV咁多戶外場景，而流汗係我自己一個最大嘅挑戰，好多fans都幫我起咗個花名叫『流汗霆』，因為我真係好大汗，所以今次補妝補咗好多次，補妝嘅過程好沒趣 ，另外塊面寫住Hey Hey OK OK，係花咗個幾鐘雕啲字出嚟，真係好考耐性，要多謝化妝師嘅神來之筆。」

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