免費機票｜香港機場豪派曼谷來回機票　洪永城郭柏妍7月20日直播帶貨開搶

日韓泰是港人最愛的旅遊熱點，有冇諗過睇場直播，答啱問題就有機會贏取機票？

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直播搶機票送購物優惠碼

今個星期六，洪永城和郭柏妍兩位機場達人將開Live同大家介紹一系列機場網店買到的名牌、美妝、手信、酒、電子產品、旅行用品等，二人特別搜羅最抵玩、最高CP值的精選產品推畀大家！

▲ 睇直播贏免費機票。

各大品牌通通推出震撼優惠，而直播期間除了搶機票環節，亦會送出限定優惠碼，包你買得抵上加抵！加上HKairportShop.com機場網上商店由即日起至8月31日更推出夏日購物優惠活動，凡消費滿$1,500減$100，滿$2,500減$250，滿$3,500元減$500，買得越多，優惠越多，仲唔快啲把握機會入手！

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人氣福袋低至3折

除了各大品牌推出激減優惠，更抵玩的是網店已推出4款低至半價的福袋，品牌包括Kapture、The Grand HK、Highland Park x Famous Grouse和Victorinox，不論你是愛酒抑或識食之人，定還是旅遊達人，總有一款福袋啱你心意，以最抵價買到一系列超值產品！

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