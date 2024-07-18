DSE｜女友意外懷孕DSE考生輟學打工養家 　嘆沒時間後悔：怪自己無讀好書

▲ 女友意外懷孕，DSE男生輟學打工養家，憂學歷低影響女兒未來。

【DSE/ＤSE2024/文憑試放榜/DSE放榜/中學文憑試/放榜】DSE文憑試昨日（17日）放榜，相信考生們都忙於進行JUPAS改選，在思考DSE後的升學就業前路，然而有公開試過來人卻為養妻活兒而苦惱。有年輕港爸在網上討論區發文分享，他在2021年考DSE前，女友意外懷孕，最終他輟學日打幾份工養家。雖努力無視閒言閒語，但仍擔心自己無學歷，將來女兒上學會被其他同學家長取笑，不少網民都紛紛為港爸打氣，欣賞他有承擔。

最新影片推介：

DSE｜女友意外懷孕奉子成婚

有年輕港爸在「Dcard」以「要怪就怪自己以前冇好好讀書」為題發文，憶述自己在2021年應考DSE文憑試，本身與女朋友拍拖數年，兩人讀書成績平平，也不是讀名校。不過雙方家庭經濟環境不錯，他自認因生活無憂而很懶惰，平日生活只是打波、打機和陪女朋友。

直至2021年1月左右，女友發現意外懷孕，事主坦承沒有做安全措施，最終家人都支持女友生下孩子，因此她沒有考DSE，專心養胎生B，兩人亦奉子成婚。事主在考試後沒有繼續升學，日打幾份工，做過飲食、運輸、零售、派傳單等，太太則在家專心湊女。雖然雙方家庭環境不俗，但港爸承認要負責任，上班受了氣也不敢抱怨。

雖然屋企環境唔錯，但係自己搞出嚟嘅禍，都係要自己負責任，有時返工受下氣都要，我亦都唔怕辛苦。

DSE｜學霸港姐馮盈盈分享JUPUS揀科貼士 分析Band A頭三志願如何排位增勝算

DSE｜港男憂學歷低影響女兒將來

轉眼女兒已經2歲多，他「一日打幾份工」，雖然現時月入約2至3萬，夠3人開支，但現時住所是外父的物業，身邊間中都聽到閒言閒語，事主都當聽不到，見到舊同學去旅行、吃好東西，他就從沒這些經歷。

事主坦言不會後悔，自知抱怨沒用，亦自知沒有學歷。而他最擔心是將來女兒長大後會如何看他，亦憂慮女兒上學後會被同學或同學家長取笑。

我真係好愛老婆同個女，我屋企人以前係俾到唔錯嘅生活我，我都希望可以俾到好嘅生活屋企人，可惜我暫時做唔到，要怪就怪自己以前冇好好讀書。

DSE放榜2024｜失落DSE放榜不用愁 一文睇清7大出路入U率/學費/院校特色

DSE｜網民鼓勵事主進修

網民紛紛大讚事主是好爸爸、有承擔，「欣賞你有承擔，負責任」、「肯承擔肯負責已經好叻仔，你想高收入啲可以考慮半工讀？」、「你個女將來會好自豪，因為有你依個好爸爸」。網民亦認為事主不用太過擔心，「除非你將來對家庭唔負責任，正常都唔會歧視自己父母學歷低」。

另有網民鼓勵事主進修，「如果本身樓主有想讀嘅科/想做嘅工作，會唔會考慮趁宜家讀返書」、「聽你講屋企經濟環境唔算差，咁日頭返工夜晚讀書，考個學位or考個牌番嚟可能唔使咁辛苦返幾份」、「你可以考慮吓做入境/報海關，學歷唔使好高，人工又穩定」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】