  • 28°C
香港時間 : 2024718日 (四) 20:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

書展2024優惠｜直擊書展2024家長必買優惠 全場低至半價最平$18/本補充練習

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

書展昨日（17日）於灣仔香港會議展覽中心開鑼，場內多個攤位的補充練習及兒童書進行大特價，吸引一班家長出動大篋入貨！

【書展2024/書展/會展/補充練習/暑期作業/小學練習/特價/親子活動/掃貨】2024年書展昨日（17日）於灣仔香港會議展覽中心開鑼，展期至下星期二（23日），場內多個攤位的補充練習及兒童書進行大特價，吸引一班家長出動大篋入貨！TOPick記者帶大家直擊展場，精選了抵買筍貨供家長們參考！

最新影片：

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

書展2024｜樂思超筍$108/3本暑期作業

位於3樓的兒童天地是家長重點掃貨場，補充練習「龍頭」兼攤位最大的樂思教育出版社吸引最多家長入貨，攤位外人流不絕。其中最多人買的就是超筍暑期作業3本只需$108，另外小學套裝練習低至69折、新書及熱賣補充系列一律8折及購買小學套裝即以半價換購指定補充1本等優惠。

補充練習「龍頭」兼攤位最大的「樂思、躍思、眾課堂」出版社吸引最多家長入貨。（任薏攝）

書展2024｜勁抵$100/5本小學練習

攤位較小的卓培出版有限公司亦推出超抵價$100任選5本小學補充練習優惠，平均每本只需$20，吸引不少家長大批掃貨！

攤位較小的卓培出版有限公司亦推出超抵價$100任選5本小學補充練習優惠，平均每本只需$20。（任薏攝）

書展2024｜中英數備試練習$20

另外香港教育圖書購買有限公司更推出限量特價，包括中、英、數試前特訓等指定小學練習低至$20一本，另外全港性系統評估練習亦只要$30，有小朋友準備考TSA的家長切勿錯過！同樣值得留意的是購買小學正價、新書、備試補充練習單本打85折、5本或以上8折、10本或以上都有75折優惠！

有市民為子女揀選練習揀到搲頭。（任薏攝）

書展2024｜新雅英文圖書8折

老牌兒童圖書出版社新雅文化有大量兒童書發售，包括英文童話故事書、繪本、動物等書籍，讓孩子放鬆學業壓力同時啓發創意及學習課外知識。其中英文圖書非常抵買，1本8折、3本再打7折！

書展2024｜滿$1200免費送到屋企

售賣各類中小學練習的課室教材出版有限公司套裝優惠低至6折起，購買3套以上再減$50，除此之外，買滿$800送親子購物車一部，買滿$1200更可以免費送貨上門！

在課室教材出版有限公司買任何課本即可以$18加購指定補充。（圖片來源：Facebook@CLASSROOM Club）

書展2024｜家長狂掃一大車練習

今年亦有不少家長帶同小朋友買書，部分人更購買了大量補充練習，多到裝滿整個篋。有家長購入6本中文及數學小學練習，預算約幾百元，希望小朋友追趕上兄弟姐妹的成績，她指不會強逼小孩做練習，盡量讓小朋友在功課量較少的日子做書展買的補充練習，又稱書展比書局的補充練習種類多樣。

有家長帶同兩位分別升小五及升小二的姐弟特意拖篋來書展，打算買滿一箱篋的練習及故事書在暑假閲讀，10歲家姐表示打算買10本練習及西游記等小説，其餘時間要上牧童笛及長笛等興趣班。她表示差不多做完暑期功課，儘管不太喜歡做練習，但媽媽規定每天至少完成一份練習，否則就會比媽媽罵，被問到認不認同讀書是學生本分時，她直言「每個人應該認真上學，應該努力讀書」。

有家長帶同兩位分別升小五及升小二的姐弟特意拖篋來書展，打算買滿一箱篋的練習及故事書在暑假閲讀。（任薏攝）

有爸爸帶同兩個升小三和小五的女兒購入7本共$600的課外書，表示不會買補充練習催谷子女，笑言「她們不喜歡做練習，做完成績都沒有太大進步」，希望以培養女兒閲讀習慣為前提，一旁的女兒就指較喜歡閲讀圖畫書、烹飪及英文故事書等課外書籍。

有爸爸帶同兩個升小三和小五的女兒購入7本共$600的課外書，表示不會買補充練習催谷子女。（任薏攝）

點擊圖片放大
+14
+13

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
13:00 2024/07/09
親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
15:22 2024/07/14
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
20:49 2024/07/12
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
多啦A夢展｜多啦A夢巡迴特展率先睇　135組趣怪造型+必影12米高巨型雕塑
16:22 2024/07/12
多啦A夢展｜多啦A夢巡迴特展率先睇　135組趣怪造型+必影12米高巨型雕塑

你可能感興趣

親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
13:00 2024/07/09
親子文化遊｜太古歷史檔案中心展逾1200件歷史藏品　即日開放團體預約必睇絕版可樂樽+手寫機票
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
15:22 2024/07/14
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
20:49 2024/07/12
親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋
抵買 書展 香港會議展覽中心 展覽 興趣 灣仔 著數優惠 閱讀

最高瀏覽

遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理