書展2024優惠｜直擊書展2024家長必買優惠 全場低至半價最平$18/本補充練習

▲ 書展昨日（17日）於灣仔香港會議展覽中心開鑼，場內多個攤位的補充練習及兒童書進行大特價，吸引一班家長出動大篋入貨！

【書展2024/書展/會展/補充練習/暑期作業/小學練習/特價/親子活動/掃貨】2024年書展昨日（17日）於灣仔香港會議展覽中心開鑼，展期至下星期二（23日），場內多個攤位的補充練習及兒童書進行大特價，吸引一班家長出動大篋入貨！TOPick記者帶大家直擊展場，精選了抵買筍貨供家長們參考！

最新影片：

書展2024｜樂思超筍$108/3本暑期作業

位於3樓的兒童天地是家長重點掃貨場，補充練習「龍頭」兼攤位最大的樂思教育出版社吸引最多家長入貨，攤位外人流不絕。其中最多人買的就是超筍暑期作業3本只需$108，另外小學套裝練習低至69折、新書及熱賣補充系列一律8折及購買小學套裝即以半價換購指定補充1本等優惠。

▲ 補充練習「龍頭」兼攤位最大的「樂思、躍思、眾課堂」出版社吸引最多家長入貨。（任薏攝）

書展2024｜勁抵$100/5本小學練習

攤位較小的卓培出版有限公司亦推出超抵價$100任選5本小學補充練習優惠，平均每本只需$20，吸引不少家長大批掃貨！

▲ 攤位較小的卓培出版有限公司亦推出超抵價$100任選5本小學補充練習優惠，平均每本只需$20。（任薏攝）

書展2024｜中英數備試練習$20

另外香港教育圖書購買有限公司更推出限量特價，包括中、英、數試前特訓等指定小學練習低至$20一本，另外全港性系統評估練習亦只要$30，有小朋友準備考TSA的家長切勿錯過！同樣值得留意的是購買小學正價、新書、備試補充練習單本打85折、5本或以上8折、10本或以上都有75折優惠！

▲ 有市民為子女揀選練習揀到搲頭。（任薏攝）

書展2024｜新雅英文圖書8折

老牌兒童圖書出版社新雅文化有大量兒童書發售，包括英文童話故事書、繪本、動物等書籍，讓孩子放鬆學業壓力同時啓發創意及學習課外知識。其中英文圖書非常抵買，1本8折、3本再打7折！

書展2024｜滿$1200免費送到屋企

售賣各類中小學練習的課室教材出版有限公司套裝優惠低至6折起，購買3套以上再減$50，除此之外，買滿$800送親子購物車一部，買滿$1200更可以免費送貨上門！

▲ 在課室教材出版有限公司買任何課本即可以$18加購指定補充。（圖片來源：Facebook@CLASSROOM Club）

書展2024｜家長狂掃一大車練習

今年亦有不少家長帶同小朋友買書，部分人更購買了大量補充練習，多到裝滿整個篋。有家長購入6本中文及數學小學練習，預算約幾百元，希望小朋友追趕上兄弟姐妹的成績，她指不會強逼小孩做練習，盡量讓小朋友在功課量較少的日子做書展買的補充練習，又稱書展比書局的補充練習種類多樣。

有家長帶同兩位分別升小五及升小二的姐弟特意拖篋來書展，打算買滿一箱篋的練習及故事書在暑假閲讀，10歲家姐表示打算買10本練習及西游記等小説，其餘時間要上牧童笛及長笛等興趣班。她表示差不多做完暑期功課，儘管不太喜歡做練習，但媽媽規定每天至少完成一份練習，否則就會比媽媽罵，被問到認不認同讀書是學生本分時，她直言「每個人應該認真上學，應該努力讀書」。

▲ 有家長帶同兩位分別升小五及升小二的姐弟特意拖篋來書展，打算買滿一箱篋的練習及故事書在暑假閲讀。（任薏攝）

有爸爸帶同兩個升小三和小五的女兒購入7本共$600的課外書，表示不會買補充練習催谷子女，笑言「她們不喜歡做練習，做完成績都沒有太大進步」，希望以培養女兒閲讀習慣為前提，一旁的女兒就指較喜歡閲讀圖畫書、烹飪及英文故事書等課外書籍。

▲ 有爸爸帶同兩個升小三和小五的女兒購入7本共$600的課外書，表示不會買補充練習催谷子女。（任薏攝）

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】