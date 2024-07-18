樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss

▲ 樂壇風紀又有金句！

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】憑參加「中年好聲音」而為人認識的龍婷，早前爆出與資深演唱會製作人、現年65歲的有婦之夫丘亞葵約會，二人被拍到在車廂內激咀。

「樂壇風紀」甄妮向來敢言兼留意娛圈新聞，近排返港的甄妮跟不少老友聚首，她在Facebook上透露：「耐冇見朋友，若偶然撞到，求你千祈唔好同我『Hello Kiss』受唔起『咁大禮』」早前丘亞葵解釋跟龍婷只是純友誼的「Hello Kiss」，甄妮擺明幽丘亞葵一默。

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▲ 甄妮談「龍婷」事件，盡顯幽默一面！（取自Facebook）

返港追討版稅不順利

此外，甄妮此行是為追討唱片版稅，不過似乎不太順利，事緣於1993年，她跟羅文跨公司合作專輯《射鵰英雄傳》，當中劇集《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》可算經典金曲！

她在Facebook上透露：「係羅文走咗，《射鵰英雄傳》環球說永遠唔洗被版稅。係咩嘢合約咁離譜？要問吓羅文至知！」

有網民追問甄妮，環球向已故的羅文「走數」，不過甄妮依然在生，甄妮即回答：「都唔想俾，等你瓜老襯。」並配上幾個爆笑emoji。

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