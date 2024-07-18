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親子旅遊｜梁芷珮一家瑞士回港遇航班超載　航空公司賠2萬兼1晚住宿：要唔要好？

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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旅遊達人梁芷珮一家四口從瑞士回程遇航班超載，航空公司提出賠2萬港元兼1晚酒店 ，問網民：「發達喇！要唔要好呢？」

【梁芷珮/航班超載/航空公司/旅遊/親子遊/旅遊節目】近日，本地廉航因服務安排惹爭議，引起網民全城公審處理手法有問題；另一邊廂，同為航空公司安排問題，但處理手法倒獲網民大讚。旅遊達人梁芷珮早前飛抵歐洲拍攝旅遊節目，回程時一家四口在機場等候期間，遇到航班超載，航空公司提出賠償折合2萬港元兼1晚酒店的優厚待遇，她即時上載社交平台發帖文寫下：「發達啦！」

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親子旅遊｜每人獲賠$5000+住宿

梁芷珮早前帶同老公與仔女到瑞士拍攝旅遊節目《瑞士潮什麼》時，途經德國、法國整整一個月，在Facebook社交平台上載了不少靚相。今早，她最新一則帖文，關於一家四口準備回程時，巧遇航班超載，航空公司提供每人600歐元（約5,120港元），以及酒店一晚住宿，她形容在場旅客不禁「嘩」一聲，並表示她一家四口共4張機票，如果接受賠償，便可獲2,400歐元（約2萬港元），揚言「發達啦」，更詢問網民「take唔take好呢？」

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機艙廁所垃圾桶常爆滿好噁心 1個隱藏功能成功開蓋避細菌

親子旅遊｜航空公司待遇優厚

網民紛紛留言，並大讚航空公司出手闊綽，不似本地航空的處事手法，「待遇對比之大，會接受呢個條件」、「賠2400 euro，我又覺得OK喎」、「唔趕，一定take」、「本地航空先唔會睬佢，人地外國呢啲先叫OFFER」，「可一不可再，take啦」。

梁芷珮形容「瑞士真係充滿驚喜！」，除了有遇到航空公司優厚待遇，較早前往瑞士途中，囝囝Duncan在火車上遺失電話，她表示「應該搵唔返，不過見Online就可以報失咁方便，咪網上報失博吓囉」，豈料5日後失而復得，「係瑞士人誠實，還是我哋真係好好彩？」

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