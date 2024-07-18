  • 30°C
香港時間 : 2024718日 (四) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反黑英雄丨張頴康獲封「無綫御用好老公」　麥雅緻讚丈夫：照顧小朋友好好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》昨晚（7月18日）最主要的「搞笑擔當」，落在張頴康身上。自從老婆珊珊（傅嘉莉飾）外出工作後，頴康飾演的威Sir頓時要分擔照顧3名子女的工作，不過卻因「冇搞開」揦手唔成勢兼錯漏百出，遭子女連環埋怨。

「洗腦式」怨氣狂嗌爸爸令人相當崩潰：「爸爸，媽咪通常都唔會唔記得架」、「爸爸，媽咪通常都會提早一個禮拜畀（補習費用）我架」、「爸爸，媽咪通常會熨到（校服）靚一靚，先畀我著返學架」；「爸爸，媽咪通常都會每晚洗乾淨晒啲碗架」；而飽受疲勞轟炸的頴康，不但眉頭深鎖、疲態盡現，更數度露出「靈魂出竅」般的表情，喜感爆燈。

反黑英雄丨張頴康受「水刑」之苦　後巷拍追賊戲被絆倒留後遺症

《反黑英雄》

反黑英雄丨麥雅緻讚丈夫湊仔叻

張頴康受訪時笑言，昨晚與自己的3名子女齊齊看《反黑》，結果自己兩名較年幼的小朋友與劇中3名小演員巧合地「內應外合」齊嗌爸爸，令張頴康感到相當有趣：「我聽到好似有5個人叫緊我爸爸咁，我真係好驚呀，原來超過3個小朋友齊齊嗌爸爸係好驚架！」

問到張太麥雅緻（Angie）老公現實中是否稱職爸爸時，張太笑言老公湊小朋友有一手：「阿康好盡責、照顧得啲小朋友好好，好多時都可以一打三。但佢主要係玩樂組嘅，基本上小朋友想做乜開心嘢佢都會Ok嘅，不過啲鎖碎嘢，佢又確實少啲處理，通常都係我處理開，呢個係我哋嘅分工。」

反黑英雄丨張頴康被封「御用好老公」

Angie又指，由於老公工作較繁忙，故會將私人理財事宜也交給她一併負責，足見夫妻二人互相信任：「有時銀行要佢確認有幾多張咭，佢都會叫對方等等，然後問：『老婆，我呢間銀行有幾多張咭』呀！」認真恩愛到暈。張頴康亦曲線感謝老婆對自己無微不至的照顧：「其實我老婆唔止打理小朋友，佢仲有一個隱藏大仔，嗰個大仔就叫張頴康，佢最辛苦係要打理埋佢。」

更搞笑的是，由於頴康常在劇集演情深溫柔好老公，今次飾演的「阿威」又是名對老婆呵護備至的100分好老公，故被內地網民封為「御用好老公」，指他無論夥拍劉佩玥（《逆天奇案》系列）、蔣祖曼（《法言人》）、呂慧儀（《一屋老友記》）或《反黑英雄》的傅嘉莉演CP都是相當匹配，更被指無論飾演哪一種類型的老公，都是說服力十足的好男人、好老公，網民留言：「他的角色都很愛老婆」、「張穎康乖乖人夫感是很強」，果然戲內戲外都是好老公人設。

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

反黑英雄 | 張馳豪因「想得太多」成障礙　Aska親揭與弟弟之間存有遺憾
22:01 2024/07/10
反黑英雄 | 張馳豪因「想得太多」成障礙　Aska親揭與弟弟之間存有遺憾
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
18:14 2024/07/16
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
15:28 2024/06/28
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打

你可能感興趣

反黑英雄 | 張馳豪因「想得太多」成障礙　Aska親揭與弟弟之間存有遺憾
22:01 2024/07/10
反黑英雄 | 張馳豪因「想得太多」成障礙　Aska親揭與弟弟之間存有遺憾
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
18:14 2024/07/16
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
15:28 2024/06/28
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
張頴康 麥雅緻 反黑英雄 電視劇 TVB

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）