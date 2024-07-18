反黑英雄丨張頴康獲封「無綫御用好老公」　麥雅緻讚丈夫：照顧小朋友好好

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》昨晚（7月18日）最主要的「搞笑擔當」，落在張頴康身上。自從老婆珊珊（傅嘉莉飾）外出工作後，頴康飾演的威Sir頓時要分擔照顧3名子女的工作，不過卻因「冇搞開」揦手唔成勢兼錯漏百出，遭子女連環埋怨。

「洗腦式」怨氣狂嗌爸爸令人相當崩潰：「爸爸，媽咪通常都唔會唔記得架」、「爸爸，媽咪通常都會提早一個禮拜畀（補習費用）我架」、「爸爸，媽咪通常會熨到（校服）靚一靚，先畀我著返學架」；「爸爸，媽咪通常都會每晚洗乾淨晒啲碗架」；而飽受疲勞轟炸的頴康，不但眉頭深鎖、疲態盡現，更數度露出「靈魂出竅」般的表情，喜感爆燈。

反黑英雄丨張頴康受「水刑」之苦 後巷拍追賊戲被絆倒留後遺症

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨麥雅緻讚丈夫湊仔叻

張頴康受訪時笑言，昨晚與自己的3名子女齊齊看《反黑》，結果自己兩名較年幼的小朋友與劇中3名小演員巧合地「內應外合」齊嗌爸爸，令張頴康感到相當有趣：「我聽到好似有5個人叫緊我爸爸咁，我真係好驚呀，原來超過3個小朋友齊齊嗌爸爸係好驚架！」

問到張太麥雅緻（Angie）老公現實中是否稱職爸爸時，張太笑言老公湊小朋友有一手：「阿康好盡責、照顧得啲小朋友好好，好多時都可以一打三。但佢主要係玩樂組嘅，基本上小朋友想做乜開心嘢佢都會Ok嘅，不過啲鎖碎嘢，佢又確實少啲處理，通常都係我處理開，呢個係我哋嘅分工。」

反黑英雄丨張頴康被封「御用好老公」

Angie又指，由於老公工作較繁忙，故會將私人理財事宜也交給她一併負責，足見夫妻二人互相信任：「有時銀行要佢確認有幾多張咭，佢都會叫對方等等，然後問：『老婆，我呢間銀行有幾多張咭』呀！」認真恩愛到暈。張頴康亦曲線感謝老婆對自己無微不至的照顧：「其實我老婆唔止打理小朋友，佢仲有一個隱藏大仔，嗰個大仔就叫張頴康，佢最辛苦係要打理埋佢。」

更搞笑的是，由於頴康常在劇集演情深溫柔好老公，今次飾演的「阿威」又是名對老婆呵護備至的100分好老公，故被內地網民封為「御用好老公」，指他無論夥拍劉佩玥（《逆天奇案》系列）、蔣祖曼（《法言人》）、呂慧儀（《一屋老友記》）或《反黑英雄》的傅嘉莉演CP都是相當匹配，更被指無論飾演哪一種類型的老公，都是說服力十足的好男人、好老公，網民留言：「他的角色都很愛老婆」、「張穎康乖乖人夫感是很強」，果然戲內戲外都是好老公人設。

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