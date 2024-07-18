三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」

▲ 阿佘與Sammi兩個天后與女王同場。

天后鄭秀文（Sammi）近日在紅館舉行一連13場的《You ＆ Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》，吸引不少圈中人到場支持。

昨晚（18日）視后佘詩曼與經理人齊齊到場欣賞，阿佘不但在打卡位拍照，之後又玩夾扭蛋機，玩得不知幾開心。

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狂被「集郵」

未開場前，觀眾看見阿佘現身紛紛舉機拍照，當然不少得趁機「集郵」，成為全場焦點。開騷後，阿佘全程看得十分投入，更手舞足蹈，心情靚爆。

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親民揮手

直至完騷，阿佘在經理人陪同下離開，在場等候Sammi的粉絲都不停高呼阿佘的名字，更大呼「阿佘 你好靚呀」，足見阿佘人氣高企，而阿佘全程與各位粉絲揮手微笑，夠晒親民，很多網民更指天后與女王同場，認真難得。

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