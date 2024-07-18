  • 30°C
香港時間 : 2024718日 (四) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三料視后丨佘詩曼欣賞鄭秀文演唱會　人氣高企狂被觀眾「集郵」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

阿佘與Sammi兩個天后與女王同場。

天后鄭秀文（Sammi）近日在紅館舉行一連13場的《You ＆ Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》，吸引不少圈中人到場支持。

昨晚（18日）視后佘詩曼與經理人齊齊到場欣賞，阿佘不但在打卡位拍照，之後又玩夾扭蛋機，玩得不知幾開心。

三屆視后丨佘詩曼與契女合照被指似姊妹　曾自爆有10多位契仔契女

狂被「集郵」

未開場前，觀眾看見阿佘現身紛紛舉機拍照，當然不少得趁機「集郵」，成為全場焦點。開騷後，阿佘全程看得十分投入，更手舞足蹈，心情靚爆。

點擊圖片放大
+10
+9

親民揮手

直至完騷，阿佘在經理人陪同下離開，在場等候Sammi的粉絲都不停高呼阿佘的名字，更大呼「阿佘 你好靚呀」，足見阿佘人氣高企，而阿佘全程與各位粉絲揮手微笑，夠晒親民，很多網民更指天后與女王同場，認真難得。

點擊圖片放大
+4
+3

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

鄭秀文 佘詩曼 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 演唱會

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）