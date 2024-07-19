超市大搜查丨高脂零食易致肥增慢性病風險　營養師推介20款低脂薯片

【薯片／低脂薯片／零食／卡路里／脂肪／糖分／鈉質／肥胖／慢性病／超市大搜查】不少人愛吃薯片、蝦片、餅乾等零食，但不少零食選擇都較高脂，容易致肥。為此，尚營坊營養師團隊在其Instagram專頁中，分享20款低脂薯片，當中包括馬莎、SunBites、Lays等熱門品牌，供大家參考選擇較健康的零食。

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高脂食物易致肥 增慢性病風險

根據本港衞生署衞生防護中心資料，經常進食高脂肪或高糖分食物，卻對水果、蔬菜、全穀類食物及豆類等高纖食物攝取量過少，就容易攝取過多熱量，再加上日常生活欠缺適量運動就會減少熱量消耗，從而增加肥胖風險。

肥胖問題可增加市民罹患慢性病風險，包括高血壓、心臟病、高膽固醇、糖尿病、腦血管病、膽囊病、骨關節炎、睡眠窒息症等，以及部分癌症如乳癌、前列腺癌、結腸直腸癌、子宮內膜癌等。

20款低脂薯片

尚營坊營養師團隊指出，不少人都愛吃薯片，總會一口接一口，食不停口。不過只要在購買薯片零食時，留意2大重點就能夠挑選出較健康的選擇：

非油炸

低脂肪

尚營坊同時分享20款低脂薯片，供大家參考：

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營養師提醒大家，雖然以上零食較為低脂，但仍有一定量的鹽分和糖分作調味，故建議大家少食為佳。

根據世界衛生組織（WHO）及聯合國糧農組織建議，一般人總脂肪及飽和脂肪應不超過每日能量攝取量的30%及10%，換言之以每日2000千卡的熱量攝取上限中，成人每天應攝取不多於60克總脂肪，以及20克飽和脂肪。

內容獲「尚營坊營養師團隊」授權刊登

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