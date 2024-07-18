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周末好去處｜白紙市集首屆大型港日台文創祭　《海夏///文創祭》本周中環海濱登場

休閒消費

撰文： 李越樺

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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為期3天的首屆大型港日台文創祭《海夏///文創祭》，將於本周五至日（19至21日）在中環海濱活動空間舉辦。為增加海外創作交流，主辧機構《白紙市集》邀請了日本及台灣市集單位參與。此外，台灣人氣樂隊icyball冰球樂團、本地新晉唱作歌手MIC周卓盈等，更會在海夏大型舞台表演。

表演嘉賓icyball冰球樂團。 (機構提供)

文創祭亦搜羅了超過200個本地、台灣及海外的手作品及文創產品給大家細賞，更歡迎一眾毛孩閒逛市集。除了有本地人氣插畫文創外，亦帶來一眾深受青年人喜愛的產品，市集攤檔包括烘焙、寵物用品、服飾、紙品創作、手作蠟燭、首飾及原創設計等等。當中專屬的日本及台灣攤檔區域，由越洋過海的日本及台灣市集單位主理，日本市集單位KODAWARI のいと及台灣市集單位LA RUE Market & Mori Market 森之市，帶同一眾手作品牌參與。

表演嘉賓熱血躺平族。(機構提供)

《海夏///文創祭》亦專設Hoegaarden 啤酒暢飲區以及Sprite透心涼專區，為戶外的炎熱天氣消消暑，繼續享受閑逛市集的好心情。場內更有海夏主題飲品區Summer Sea Bar調配出擁有這次文創祭主題色的打卡手調，藍色的特調飲品既可打卡又可為炎夏降溫！

現場亦有SOYJOY Working 豆豆工作坊，內容分別是「大豆蠟燭工作坊」 及 「多肉植物 + 環保咖啡渣盆」，讓大家學會以環保素材為原料製作生活中的家用品，實行綠色生活，可以寓學習於娛樂，是最佳的親子互動工作坊。

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一眾本地人氣插畫家的即場繪畫，一連3天都會有不同風格的本地插畫家為大家即場繪畫出人像畫，本地人氣插畫家東尼電機、DDHK以及Johnee Lau將會在人像畫區駐場，把握這個把自己變成卡通的機會，或許你會發現自己的外貌很適合某一個插畫風格！

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白紙市集《海夏///文創祭》
日期：7月19 - 21日
時間：2pm - 9pm 
地點：中環海濱活動空間 (入口位於3號閘口，近添馬公園) 

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