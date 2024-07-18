西九賣樓｜馮程淑儀：料住宅項目數年後分兩至三批出售　將多管齊下開源達至自負盈虧

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行政會議昨（17日）通過取消西九文化區「只租不賣」限制，容許於第二區出售住宅項目，紓緩財困問題，預料方案可讓西九文化區運作10年。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今早（18日）在電台節目表示，項目需時進行城規及招標程序，預計數年後才推出，將分兩至三批出售，亦不一定要10年內全數出售所有住宅單位；又指西九仍有很多發展開源空間，對未來樂觀及有信心，將以多管齊下方式開源，最終達至自負盈虧。

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馮程淑儀表示，西九的現金流將會在明年中將用盡，若以「建造、營運及移交模式」（BOT），發展商只能以出租方式獲取住宅項目收入的模式，管理局亦面臨收入分攤期長達40多年。今次方案允許西九管理局出售第二區住宅項目，讓西九可於短時間內獲得較大金額的資金， 料資金至少可讓西九營運10年。

馮程淑儀指，第二區住宅發展項目的土地仍屬西九擁有，項目上蓋住宅物業將參考港鐵發展模式，管理局會與私人發展商合作發展，不會自行發展。她表示，未來兩年展開有關工作，包括向城規會提交規劃申請、進行地庫挖掘工程等，料住宅項目數年後推出，至少分兩至三批出售。不過，她指未必要用盡17萬多平方米面積、或一定要在10年內全部出售。至於會否考慮出售酒店及寫字樓項目，她指暫無計劃。

馮程淑儀又提到，過去數年受疫情影響，物業發展，不論是辦公室或住宅均有下調情況，但相信香港經濟仍然會向好，樓市將會復甦，住宅的需求仍存在。她又指，留意到不少地產界人士形容西九土地優質，對相關發展有信心。

至於西九文化區內的博物館門票會否加價及調整開放時間，馮程淑儀指，因已解決資金流問題，並不會減少博物館開放時間，門票售價則會每年檢討，但不代表一定會加價，適時會作公布。她重申，這10年是提供空間作長遠規劃，並非只等待售賣住宅，將以多管齊下方式開源，包括發展文創和文化旅遊產品，最終達至自負盈虧。

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