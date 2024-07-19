飲食攻略｜40歲OL日食9份生果突心肌梗塞　醫揭1關鍵致膽固醇超標

【水果／均衡飲食／心悸／心肌梗塞／胸悶／通波仔】你以為吃原型食物就一定健康？台灣有醫生分享病例，指一名身體健康的40歲OL日日吃水果，居然急性心肌梗塞入院「通波仔」。她反問醫生，為何自己每天已經吃很多水果，還是逃不過心肌梗塞的命運，原來飲食份量就是關鍵所在！

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突胸悶心悸入院「通波仔」

比比灣營養醫學醫師劉博仁在當地健康節目「小宇宙大爆發」中分享，過往在不同節目上都時常提醒大眾要均衡飲食，多吃蔬果。他在該集節目上分享有趣病例，指一名40多歲從事銀行業的文職OL一向健康飲食，突然一天出現胸悶、心悸的情況，緊急入院發現是心肌梗塞，立刻做「通波仔」手術。後來這名女病人向劉醫生求醫，不明白為何自己有依從他的飲食指引多吃蔬果，「我都不吃甚麼，我就吃多蔬果」，最後還是逃不過心肌梗塞的命運。

醫生警告日食水果勿過量

劉醫生看了女病人過往的體檢報告，見到她長年的膽固醇指數，都是500、600mg/dL，屬「高膽固醇」（正常指數為150至200mg/dL）。劉醫生詢問女病人，有否發覺自己長年有膽固醇偏高的問題，她恍然大悟，直言自己從未注意那項指數。劉醫生解釋，膽固醇偏高會容易導致動脈硬化，追問下去就發現她飲食乾淨健康，卻有導致心肌梗塞問題的核心原因：

我都比較少吃蔬菜，我一天吃9份水果。

果糖致膽固醇偏高

劉醫生指，水果含有果糖，果糖會增加三酸甘油酯，導致心血管疾病。故此，他建議大眾均衡飲食時，要奉行「多蔬少果」的宗旨。

台灣資深護士譚敦慈建議，每天可吃兩個拳頭大小份量的水果已經足夠，而且晚上7時後盡量不要吃水果，晚上吃水果會容易導致脂肪肝，難以控制血糖。她自己習慣會將水果放到中午前吃，中午後就不太會吃水果。

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心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。他提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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