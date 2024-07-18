昔日小生丨網絡流傳陳鍵鋒自拍照　Sammul由靚仔小生變金毛大叔

▲ 昔日小生陳鍵鋒近照曝光！

46歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul）曾獲大台力捧，在《律政新人王》系列、《衝上雲霄》、《學警》系列等有亮眼表現，早年Sammul將事業重心放在內地，近乎絕跡香港娛樂圈。

近日網絡流傳一張陳鍵鋒的自拍照，見陳鍵鋒染了一頭金髮兼塗了指甲油，身形發福不少，某網民將照片跟早年劇照作對比兼留言：「這是陳鍵鋒？？？？怎麽會變成這樣啊 童年男神 而且不是香港人很會保養嗎」。

有不少網民看到照片後，均表示驚訝：「認不出來」、「這是陳鍵鋒？」、「終於走出容貌焦慮，坦然接受老去殘掉的自己！」。

【正能量】陳鍵鋒腦部缺少一條主要血管 樂觀與病魔共存積極豐富人生【有片】

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【昔日小生】陳鍵鋒被網民野生捕獲 Sammul由靚仔小生變肥腫大叔

轉行任潛水教練

2010年，陳鍵鋒有感並非TVB「親生仔」而遭投閒置散，故約滿後不再續約，其後轉戰內地發展，2011年，在古裝劇《美人心計》中飾演第一男主角劉恆而被觀眾熟悉，更被譽為「史上最帥皇帝」。

早年，Sammul於某次體檢發現自己患有遺傳病，腦部天生缺少一條血管，當時他曾打算立遺囑和萌生輕生念頭，幸好信仰助他走出低谷。

及後，Sammul修讀了神學學士課程，傳聞他決心退出娛圈，已轉行任潛水教練。

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