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張國榮摯愛丨傳唐鶴德結新歡兼搵代母生仔　哥哥前經理人陳淑芬開直播回應事件

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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張國榮前經理人陳淑芬開直播，回應唐鶴德疑結新歡及搵代母生仔事件。

【張國榮/唐鶴德/唐唐/陳淑芬】「哥哥」張國榮世21年，他的生前摯愛「唐唐」唐鶴德每逢哥哥的生忌和死忌，以及大時大節，唐唐都會貼出兩人的舊合照，更不時在社交網站發帖文緬懷這段情。

不過，近日網上瘋傳唐唐覓得比他年輕27歲的新歡史先生，並已搬入張國榮與唐鶴德生前愛巢同居。而且更有指二人找代母產子，但亦有指出所謂兒子只是史先生妹妹的兒子，但已引起「哥」迷、網民熱烈討論，至於唐唐也突然把本來公開的IG帳號轉為私人狀態。

張國榮摯愛丨唐唐疑有嫩男新歡兼搵代母生仔　IG急轉私人帳號避風頭？

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陳淑芬開直播講唐鶴德

張國榮前經理人陳淑芬（陳太）日前直播講此事，稱：「這兩天我有看過大家的留言，但是大家都知道我一向的作風，就是我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。」

陳太稱，自己沒有因為外間傳聞而去問當事人，說：「我有很多好朋友都是名人，他們都有很多心底話跟我說，要是他們不主動跟我講的話，我不會為了外間傳的東西而問他們，所以我只可以說，我其實看的不多，只看了一、兩張相片，我不認識這個人的這些事情，所以到目前為止，我沒有理由因為外面的謠傳而去問當事人，沒有這個必要，亦不是我一向的作風。」

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陳太情緒激動哽咽

不過她補充：「除非有一天他主動跟我講，我知道他也希望想讓大家知道，那我可能跟大家說，但到目前為止，我沒有甚麼可以跟大家說，因為我真的不認識你們講東西，不了解和不知道講的是甚麼，這個人我不認識，連名字都沒有聽過。

陳淑芬更突然情緒激動一度哽咽，說：「我只可以說，我愛哥哥，是很簡單的愛，我一直覺得愛哥哥的歌迷是很有修養，他們也做的事很多都欽佩。」

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