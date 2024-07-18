書展2024丨香港畫師推全球首本古龍繪本　巨型畫板+電影海報打卡位

▲ 蔡景康昨日舉行簽名會。

香港書展今年踏入第34屆，連同香港運 動消閒博覽及零食世界，將於7月17日至23日會展舉行。今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外舉辦超過600項文化活動，涵蓋各式各樣作家講座、新書推介會，多位名人及星級嘉賓推廣閱讀文化。

由香港畫師蔡景康（Steven Choi）執筆，全球首本古龍武俠繪本《英雄無淚》亦會在書展面世！

畫師Steven於2021年寫下全球唯一榮獲法國官方認可的《小王子》及《小王子2愛與光》繪本，至今在全球已經推出了5個地區版本、並於超過10個地方舉行展覽，其後他專注於古龍武俠的繪本創作，這次更獲得古龍著作委員會 （由古龍親生兒子鄭小龍成立） 官方獨家授權繪畫《英雄無淚》，成為全球首本古龍的武俠繪本。

▲ 展場攤位

《英雄無淚》繪本共收錄超過25幅畫作，文字重新編排。是次作品採用了較實寫和深沉的畫風，以雄渾剛健的筆觸將故事主角的內心情感變化和視角描繪出來，將充滿意境及豪邁的畫面融於故事，透過不同的印刷技術，如以浮雕激凸效果，展示出古龍式美學。

書展現場更會以小說中的「長安血浴」一幕設計了6米闊ｘ2.5米高的巨型畫作背景板，板上畫作是新書中其中一幅作品〈英雄與浪人〉，十分矚目！

書展期間將展出「年度主題推介作家」，展出多位作家及電影編劇，包括李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，一眾名入作者亦會親臨書展與觀眾交流。

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「文藝廊」亦設有「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者展示王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等6位導演的精選作品的電影海報、劇本手稿丟珍貴資料；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等。