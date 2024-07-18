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直播靈接觸丨揭監倉靈異「潛規矩」　前懲教職員爆「雨夜屠夫」林過雲獄中情況

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（左前起）黃耀英、家榮、簡信回、梁思浩及Jojo，以及（左後起）湯之欣、黃瀅仴。

梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持TVB Plus節目《直播靈接觸》，前晚（7月16日）播出一集主題是「監獄靈異實錄」，請來「警界天師」簡信回師傅及更新人仕家榮現身說法。

「警界天師」簡信回師傅在節目中提到監獄惹鬼的原因，同所處環境有關係，說︰「監獄一般都遠離市區人煙少，地方又唔會太光，而且重犯多，多冤魂纏身。」

直播靈接觸丨梁思浩難忘婆婆化蛾回魂　重提嫲嫲入棺奇事不禁落淚

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離開囚室遇靈異事

他提到一單真人真事，有更新人仕離開囚室後被鬼纏身，解原因說︰「一位更新人仕每日都被鬼騷擾，之後搵我幫手，發覺原來係同倉室友，想搵佢申冤，話自己唔係意外死，而係畀人係監倉打死。」

簡師傅表示，最後該名更新人仕為對方報警處理，事件新聞亦有報道，情節仿如拍戲。簡師傅提到獄中一些潛規矩，例如有囚犯死於監倉，懲教署職員會拿住死者的file，在倉內宣讀「你可以出冊喇」，希望死者得到解脫，不會留在監獄內。

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林過雲逢雨天焦躁

今集嘉賓家榮為一名更新人仕，他親述當年的靈異經歷。他透露有趟身處單人倉，平時有聽電台鬼故習慣，事發當日如常戙高一隻腳聽節目，他說︰「聽聽下忽然戙高嗰隻腳畀人拉直，即刻醒一醒，以為錯覺。到第二晚又畀嘢掹，今次見到有黑影捉住我隻腳，跟住倉入面用嚟呼叫職員個鐘就響。職員嚟到仲問我咩事㩒鐘，我話無㩒過喎。」事後家榮得悉所住的倉剛有囚友離世，相信與此有關，事後申請轉倉。

另外，節目打電話訪問一位前懲教職員，他透露曾在獄中見過賊王葉繼歡及「雨夜屠夫」林過雲，思浩問：「林過雲監獄內靈異傳聞，係真定假？聽聞佢一到落雨就會不停自言自語，同人講對唔住？」

該前懲教職員回答：「（講）對唔住就冇嘅，但會不停行嚟行去、騰來騰去，平時佢個人好文靜，雨天就焦躁不安。」

《直播靈接觸》

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