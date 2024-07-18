教育津貼｜幼兒中心家長津貼增至$1000　免入息審查即睇申請方法+發放方式

▲ 幼兒中心家長津貼增至1000元，無需入息審查。（iStock圖片）

【幼兒中心家長津貼/家長津貼/幼兒中心/社會福利署】育有子女在幼兒中心就讀的家長留意！今年4月起，幼兒中心家長津貼由每月最多600元，增至1000元，所有受政府資助的獨立幼兒中心，及附設於幼稚園的幼兒中心均適用，現正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒家長，可經所屬幼兒中心提交申請，不需入息審查。

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幼兒中心家長津貼增至$1000

社會福利署由2020年2月起推出「幼兒中心家長津貼」，資助家長繳付幼兒中心服務費用，《施政報告2023》提到增加幼兒中心家長津貼，由今年4月起，幼兒中心家長津貼就由每月最多600元增至1000元，適用於所有受政府資助的獨立幼兒中心，及附設於幼稚園的幼兒中心。

「家長津貼」申請方法

申請對象為現正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒的家長，家長可經所屬全日制資助幼兒中心提交「幼兒中心家長津貼」申請，無需入息審查。

另外以下人士無需額外申請津貼：

1.正領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付；

2.已獲其他政府資助而無須支付幼兒中心月費的家長，例如已獲「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」全數月費減免。

「家長津貼」發放方式

如欲申請「家長津貼」，申請人需填妥夾附的同意書，並經幼兒中心交回社會福利署辦事處，社署會將「家長津貼」金額直接發放到子女入讀的幼兒中心，直至幼兒離開全日制資助幼兒中心為止。

若幼兒中途轉至另一所幼兒中心入讀，「家長津貼」亦會隨子女轉至向新的服務中心發放。但如幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」只會發放到第一間幼兒中心。

如有查詢 ，請與所屬幼兒中心聯絡，或致電2892 5184與社會福利署家庭及兒童福利科（幼兒中心）聯絡。可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單請按此。

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