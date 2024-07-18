  • 28°C
香港時間 : 2024718日 (四) 20:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教育津貼｜幼兒中心家長津貼增至$1000　免入息審查即睇申請方法+發放方式

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

幼兒中心家長津貼增至1000元，無需入息審查。（iStock圖片）

【幼兒中心家長津貼/家長津貼/幼兒中心/社會福利署】育有子女在幼兒中心就讀的家長留意！今年4月起，幼兒中心家長津貼由每月最多600元，增至1000元，所有受政府資助的獨立幼兒中心，及附設於幼稚園的幼兒中心均適用，現正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒家長，可經所屬幼兒中心提交申請，不需入息審查。

最新影片推介︰

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

幼兒中心家長津貼增至$1000

社會福利署由2020年2月起推出「幼兒中心家長津貼」，資助家長繳付幼兒中心服務費用，《施政報告2023》提到增加幼兒中心家長津貼，由今年4月起，幼兒中心家長津貼就由每月最多600元增至1000元，適用於所有受政府資助的獨立幼兒中心，及附設於幼稚園的幼兒中心。

「家長津貼」申請方法

申請對象為現正接受全日制資助幼兒中心服務的幼兒的家長，家長可經所屬全日制資助幼兒中心提交「幼兒中心家長津貼」申請，無需入息審查。

另外以下人士無需額外申請津貼：
1.正領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付；
2.已獲其他政府資助而無須支付幼兒中心月費的家長，例如已獲「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」全數月費減免。

「家長津貼」發放方式

如欲申請「家長津貼」，申請人需填妥夾附的同意書，並經幼兒中心交回社會福利署辦事處，社署會將「家長津貼」金額直接發放到子女入讀的幼兒中心，直至幼兒離開全日制資助幼兒中心為止。

若幼兒中途轉至另一所幼兒中心入讀，「家長津貼」亦會隨子女轉至向新的服務中心發放。但如幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」只會發放到第一間幼兒中心。

如有查詢 ，請與所屬幼兒中心聯絡，或致電2892 5184與社會福利署家庭及兒童福利科（幼兒中心）聯絡。可供申請｢家長津貼｣的幼兒中心名單請按此

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

教育津貼︱幼兒中心家長津貼 將增至$1000不設資產審查 即睇申請方法+發放方式
12:25 2023/11/26
教育津貼︱幼兒中心家長津貼 將增至$1000不設資產審查 即睇申請方法+發放方式
【施政報告2023】初生BB即派$2萬現金谷生育　居屋可優先揀樓及加大免稅
13:05 2023/10/25
【施政報告2023】初生BB即派$2萬現金谷生育　居屋可優先揀樓及加大免稅
【施政報告2021】政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津　到校訓練特殊兒童名額下學年增至1萬個
13:09 2021/10/06
【施政報告2021】政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津　到校訓練特殊兒童名額下學年增至1萬個

你可能感興趣

教育津貼︱幼兒中心家長津貼 將增至$1000不設資產審查 即睇申請方法+發放方式
12:25 2023/11/26
教育津貼︱幼兒中心家長津貼 將增至$1000不設資產審查 即睇申請方法+發放方式
【施政報告2023】初生BB即派$2萬現金谷生育　居屋可優先揀樓及加大免稅
13:05 2023/10/25
【施政報告2023】初生BB即派$2萬現金谷生育　居屋可優先揀樓及加大免稅
【施政報告2021】政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津　到校訓練特殊兒童名額下學年增至1萬個
13:09 2021/10/06
【施政報告2021】政府擬明年下半年合拼普通及高額長生津　到校訓練特殊兒童名額下學年增至1萬個
幼稚園 社會福利 教育津貼 施政報告 社會福利署

最高瀏覽

遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理