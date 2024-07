巴絲Let’s go歐丨Marco兩兄弟齊往阿姆斯特丹　葉振弘撒嬌怨弟弟不愛自己

▲ Marco在《巴絲Let’s go歐》展跆拳道英姿。

ViuTV節目《巴絲Let’s go歐》在今晚(7月18日)一集有P1X3L成員葉振弘(Marco)和弟弟Manson在阿姆斯特丹進行體驗之旅。

愛好杯中物的二人, 首先去到當地一個有400年歷史、酒類品牌所設的酒館學調雞尾酒,之後再來一場調酒大比拼,二人需各自調出一杯正宗而好飲的Pornstar Martini。雖然兩兄弟對自己的調酒技術都充滿信心,不過可惜現實卻不似預期。

P1X3L成員丨葉振弘新歌《半途而廢手冊》 獲Wyman加持 Marco自爆中學單戀女仔慘食白果

▲ Marco和Manson回想生日時和爸爸在家瘋狂劈酒,第二日瞓醒仍渾渾噩噩。

首試噴畫藝術

Marco一開始已做錯步驟,被Manson嘲笑有老人痴呆症的先兆; 而Manson則自把自為地加重糖漿份量來代替青檸汁,結果味道被批評為「死甜」。

學完調酒,二人隨即轉場去到一間由貨倉改建而成,收藏超過180件藝術作品的街頭藝術及塗鴉博物館STRAAT Museum參觀和一試噴畫藝術。

▲ Marco和Manson參觀街頭藝術及塗鴉博物館。

噴畫主題與愛有關

二人噴畫的主題不約而同都和愛有關, Manson噴出一個Love字,稱聲:「要愛惜自己。」

Marco隨即問:「我呢?你嘅愛淨係畀你自己。」Manson唯有勉為其難說:「畀埋你,畀埋你喇!」不過Marco不收貨, 繼續心死地說:「Love youself啦你! 完全無愛過我呀!」Marco酸溜溜的樣子非常攪笑。

▲ Marco和Manson重拾跆拳道熱誠。

10秒內鬥踢

而他們最後的一個體驗就是重拾跆拳道的熱誠。

不過擁有跆拳道黑帶的Marco和曾在跆拳道比賽得獎的Manson在一開始的拉筋環節已左一句「條筋斷」和右一句「Oh my god」, 熱身過後二人更加累攤在地上。

最新影片推介:何雁詩專訪

Marco還被Manson埋怨:「周街講你自己識跆拳,你唔話自己識跆拳咪唔會有呢個item囉!」二人經過一輪鬥咀和熱身後,又輪到比併的時候。

在「10秒內鬥踢得多腳」的回合中, Marco在一切準備就緒, 臨開始一刻, 卻突然Say sorry, 當大家覺得奇怪之際, 他緊接說:「Can I go to toilet first?」表示自己驚一陣踢得太快會「標尿」。行徑攪笑之餘,更被Manson笑稱是去廁所食禁藥。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5