連結運動社群 瑞士運動品牌On全港首間大型旗艦店進駐中環

今年將於巴黎舉辦的國際運動盛事在即，全球各界聚焦運動，足見人們對運動的狂熱與喜愛！賽場上運動員的成功激勵人心，無數的奮鬥故事賺人熱淚，而背後運動品牌助力亦功不可沒，創新科技支持運動員的最佳表現。源自瑞士、以創新設計為核心的運動品牌On，近日進駐香港中環 H Queen’s 開設近3,000呎的旗艦店，銳意為運動界帶來顛覆傳統的科技工藝和時尚設計，掀起運動時尚熱潮，同時連結區域運動社群，締造共同價值。香港中環首間店舖開業首日更即創下On大中華區的銷售紀錄。

拓展大中華版圖 佈局延伸國際市場

瑞士運動品牌On自2010年成立以來，憑藉前沿科技結合創新時尚，將革新性運動體驗及高性能運動產品帶到全世界。On全新旗艦店落戶中環皇后大道80號的H Queen’s，位處香港核心商業及旅遊零售核心地段，佔地近3,000呎，為目前大中華區最大的門店。

▲ 源自瑞士以創新設計為核心的運動品牌On，近日進駐香港中環 H Queen’s 開設近3,000呎的旗艦店。

香港旗艦店開業當天，旋即創下On大中華區首日最高銷售紀錄，On亞太區總經理蔡以佳表示：「我們非常雀躍能夠在香港這個充滿活力及無限可能的國際大都會開設On的首間旗艦店。香港作為連接亞洲不同地區及國家的國際大都會，是次進軍香港成為品牌的重要里程碑。尤其時下年輕人都非常熱衷於時尚和實用性並重的運動品牌，對我們及客戶來說，這無疑是一個全球性的拓展，而我們已做好準備迎接這項挑戰。」

▲ On亞太區總經理蔡以佳表示是次進軍香港成為品牌的重要里程碑。

截至目前為止，On在全球60多個國家開展業務，而大中華區則開設超過50家門店。年底亦將於香港再開一家直營零售店，進一步拓展品牌在大中華市場的版圖，以滿足不同地區運動愛好者的需要。品牌直營零售店，將帶來涵蓋跑步、健身、網球和戶外等多個運動場景的鞋履、服飾和配件，開創更多不同的可能性，將運動產品融入大眾日常生活之中。

▲ On全新中環旗艦店揭幕當天有醒獅助陣。

▲ 開幕典禮敲響來自瑞典的傳統搖鈴，為旗艦店帶來祝福。

線上線下連結運動社群 共創On跑步文化體驗

線上網購日益流行，但線下體驗式銷售模式也不容忽視。一直致力發展線上線下銷售渠道的On，設立線上官網為顧客提供24/7服務，帶來無縫購物體驗，另開設門店提供直接與顧客連繫的平台，冀傳遞On的運動品牌理念。

▲ On 大中華區線下商業負責人李美娜致力為顧客提供一趟線上線下舒適的購物旅程體驗。

On 大中華區線下商業負責人李美娜認為：「我們努力嘗試增加多元化的品牌價值，並為顧客提供線上線下一體化的舒適購物旅程。你既可以輕鬆在線瀏覽及購買產品，亦可以線下到門市真實試穿產品、與我們的專業同事交流探討，更可以加入我們的運動社群及俱樂部，定期參與街跑、健身等活動，認識新的朋友及跑者，一起互相激勵、進步。另外我們期待與本地價值觀相同的單位合作，這些合作單位不限於運動本身，亦可以是運動相關的比如健康飲料品牌，或是運動主題的藝術家聯合等，就像成立一個圍繞運動進行互動互助的『生態圈』。」

▲ On鼓勵運動愛好者加入On運動社群及俱樂部，定期參與街跑、健身等活動，認識新的朋友及跑者，一起互相激勵、進步。

香港旗艦店設有「On跑步文化體驗區」，讓顧客在全方位沉浸式體驗中認知品牌文化、明星產品，及過往On在世界各地舉辦的重要社群活動。香港區將圍繞跑步、健身、戶外、網球等運動為客群量身訂製瑜珈班、街跑、健身等品牌體驗活動，使香港顧客以全新的方式與品牌互動，鼓勵更多潛在顧客透過運動探索加入On的運動社群。

▲ 香港旗艦店便設有「On跑步文化體驗區」，讓顧客在全方位沉浸式體驗中認知品牌文化、明星產品，及過往On在世界各地舉辦的重要社群活動。

推出品牌聯乘系列 引領運動時尚熱潮

On近年積極與來自世界各地的時尚品牌合作包括早前夥拍時尚品牌 LOEWE 以及韓國新興潮牌 PAF 推出聯乘系列；另外，更有網球好手費達拿（Roger Federer）加盟品牌，推出聯名設計的專業網球鞋THE ROGER Pro系列。早前，品牌亦正式宣布起用Z世代荷里活著名演員Zendaya為品牌全球合作伙伴，隨即引起各界注目。

▲ 品牌早前正式宣布起用Z世代荷里活著名演員Zendaya為品牌全球合作伙伴。

▲ 網球好手費達拿（Roger Federer）加盟品牌，推出聯名設計的專業網球鞋THE ROGER Pro系列。

適逢On正式登陸香港開設旗艦店，7月10日開幕當日更領先全球率先發售限量款全新Prism系列鞋服，包括CORE LONT-T、PERFORMANCE TANK及RUNNING SHORTS等，產品系列以棱鏡為靈感，展現獨特的光點設計，甫一上市，即全部售罄。

▲ 旗艦店開幕當日亦率先發售全球限量的全新Prism系列鞋服，包括CORE LONT-T、PERFORMANCE TANK及RUNNING SHORTS，已全部售罄。

▲ 其他經典人氣暢銷產品亦陳列店內，為跑者的日常訓練量身打造。

為慶祝香港區旗艦店開張，On推出開幕推廣優惠，即日起至8月10日於On中環旗艦店購買滿港幣$2,599元或以上即可獲得PURE 4次團體課堂及3天健身中心通行證。

On皇后大道中店

店舖地址：中環皇后大道中80號H Queen's

營業時間：上午 10:00 – 晚上 10:00

店舖電話： (852) 26305973

（特約）