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著數優惠｜免費參觀藝術家林寶堅尼畫作　商場購物換領環保袋

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林寶堅尼藝術車

今年3月一系列 Henderson Arts @ Central 藝術活動，兩位本地藝術家趙綺婷（Elaine）及林雅儀（Zoie），在中環新海濱三號項目創作兩幅戶外藝術圍板「 Realising Central Cityscapes」。

今年夏天恒基地產再次邀請Elaine和 Zoie 合作，提供另一平台展現才華，為公眾帶來嶄新的藝術體驗。
今次趙綺婷將位於中環新海濱的藝術圍板畫作展示在林寶堅尼汽車的最新車款身上，打造成一部獨特的藝術車。這也是她首次利用此方式展示自己的藝術作品。

藝術車由即日起至 7 月 29 日，陳列於灣仔星街的林寶堅尼香港陳列室，公眾可以免費入內參觀，以嶄新的方式體驗藝術文化。

另一個本地藝術家林雅儀，則將中環藝術圍板的畫作設計成藝術環保袋，藉此讓更多人接觸其作品，公眾亦可於恒基地產旗下商場換領。

藝術車和藝術環保袋的設計均展現了香港的特色，除了大自然景觀，亦呈現香港多個地標式建築，包括集團全新地標，中環超甲級商業項目 The Henderson、中環新海濱三號項目、國際金融中心、太平山等，盡顯香港國際城市風貌。

集團亦邀請趙綺婷和林雅儀在八月暑假期間舉辦藝術工作坊，親自教授40位基層兒童繪畫，讓他們免費學習繪畫技巧，期望透過藝術體驗，培養兒童創造力和發展藝術技能。

藝術車詳情 :

日期：即日起至7 月 29 日

時間：上午 11 時半至下午 7 時

地點：灣仔星街林寶堅尼香港陳列室

費用：免費 (毋須預約)

環保袋換領詳情:

日期: 7 月 15 日至 8 月中旬

時間: 中午 12 時至晚上 10 時

地點: 將軍澳新都城、馬鞍山新港城、屯門時代廣場、沙田中心、沙田廣場、元朗千色匯、荃灣千色匯

換領方法: 消費滿港幣 500 元及追蹤集團 IG/FB，即有機會換領環保袋一個

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