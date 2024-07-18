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企圖搶劫｜兩非華裔男企圖打劫拖喼女　揭女事主單位藏逾3千萬來源不明巨款

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星交代案情。(曾秋文攝)

警方偵破一宗「企圖搶劫」及「串謀洗黑錢」案。西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，前日（16日）晚上7時許，警方接報指兩名非華裔男子在深水埗大埔道企圖搶劫一名正在拖著行李箱的女子，行李箱中載有900萬元港幣，女事主期間極力反抗，兩名賊人未能得手，隨即乘坐停泊在附近一輛接應車輛逃去，案中女事主並無受傷亦沒有損失。

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警方到場展開追捕，稍後在旺角區尋回賊人棄置的車輛，警方向27歲女事主和兩名同住的分別55歲和65歲的女子查問，發現住所內的夾萬和行李箱中有大量港幣現金，包括案中的900萬元合共有3300萬元港幣，鈔票包括1000、500和100元面額，因3人無法作出合理解釋為何擁有大量現金、金錢來源和用途，警方將3人拘捕，涉嫌「串謀洗黑錢」，3人報稱無業，分別是親戚和朋友關係。

此外，警方透過情報搜集和分析後，掌握其中一名賊人的逃走路線，在昨晚（17日）晚上8時許，在屯門拘捕一名持香港身份證、28歲的東南亞裔男子，涉嫌「企圖搶劫」，案件交由西九龍重案組第一隊調查，被捕人士現正被扣查，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

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