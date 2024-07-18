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星二代丨王菲次女做唇腭裂手術照片流出　李嫣用四字形容心情

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

王菲與李亞鵬女兒李嫣手術照片在網上瘋傳。

樂壇天后王菲與第二任老公李亞鵬所生女兒李嫣，今年5月底18歲生日，當時微博瘋傳兩母女合照，大個女的李嫣打扮成熟，令不少人驚豔。

在本月，大個女的李嫣再上載新兩張黑白照片，其中一張相的她一頭黑色長直髮，著住吊帶低胸裙騷事業線。另一張相，她所穿的衫更是「中門大開」到肚臍，戴住黑超李嫣甚有名模feel，網民紛紛指她的高冷氣質完全是「王菲2.0」。

王菲細女李嫣女大十八變　近照曝光散發冷豔氣質封「王菲2.0」

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李嫣患先天性唇顎裂

近日，微博瘋傳李嫣躺在病床上照片，相中的她面部被口罩遮了半邊面，從額頭到嘴巴都裹着紗布，似在接受完唇腭裂手術後的狀況，當中李嫣並寫：「輕舟已過」

李嫣患有先天性唇顎裂（兔唇），曾動過3次手術，王菲與李亞鵬更因此成立嫣然天使基金，幫助有「兔唇」的兒童。有網民更稱李嫣接受第4次唇腭裂手術，目前恢復效果理想，她的積極樂觀給予患者康復的希望。

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