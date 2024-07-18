施政報告｜陳健波促政府支持籌建第三間醫學院　李浩然倡發展茅台等中式烈酒貿易

▲ 立法會G19十八位議員昨日(17日)晤李家超。(謝偉銓fb圖片)

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，立法會G19昨日(17日)晤李家超，就《施政報告》表達意見。保險界議員陳健波建議，政府支持科大籌建第三間醫學院，肯定有助解決醫生短缺問題。選委界議員李浩然建議香港發展茅台等中式烈酒貿易，建議以「三三四」模式分階段落實寬免酒稅。

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陳健波表示，香港長期面對醫生不足的問題，除了引入海外醫生及由港大中大增加醫科生名額，政府支持科大籌建第三間醫學院，將可帶動香港這既重要又影響深遠的生物醫療科技產業發展。他指，科大和醫衞局商議近一年，已完成籌建科研型醫學學位的建議書，即將提交，並樂意按政府各項關注提供補充資料。他指，根據科大的預計，若政府滿意建議書及能在今年內同意，科有把握利用一些短期措施，在2027至28年度收錄首批醫科生。

李浩然指，2022 年，香港佔內地白酒出口量 32.5%，是內地最大的白酒出口地；目前內地主要中國白酒品牌正積極拓展海外市場，香港作為東西方經濟文化交匯處，是獨一無二的推廣窗口。香港的獨特優勢不單在進出口貿易，更在於可為中國白酒進占西方市場提供營銷、推廣、包裝、品鑑等一系列增值業務。他指，雖然香港具備相關優勢，但目前的高稅率令商品成本較出口其他周邊地區高約 60-80% (Fig. 3)，使不少酒企卻步。若能降低稅率使成本與周邊地區相若，可有效提高內地酒企來港投資意願。

現時，香港對酒精濃度 30%以上的烈酒，按稅率100%徵收從價稅，李浩然指，香港是世界上其中一個烈酒稅最高的地方。他建議以「三三四」模式分階段落實寬免酒稅，刺激夜經濟活動，「三三四」模式即：第一年為試行期，以寬減 30%為試點，一年後綜合檢討一籃子因素（包括 進出口量、銷售量、新增業界公司數量、新增就業崗位數量、業界收入增幅、酒類品 降幅以及相關行業反應等）及整體公共財政狀況；如檢討結果理想，則第二年繼續寬減 30%；到第三年再檢討一籃子因素，根據檢討結果決定是否寬減剩餘 40%，以達到全面寬免。

陳振英倡翻新尖沙咀碼頭 打造為港版「漁人碼頭」

旅遊方面，金融界議員陳振英建議，翻新尖沙咀碼頭，將其打造為港版「漁人碼頭」，配合舉辦不同的活動，為市民和遊客提供嶄新體驗。旅遊界議員姚柏良指出，政府要將訪港旅客「人氣變財氣」，與業界攜手推出及推廣更多旅遊產品，做好跨部門協作以善用現有旅遊資源，以及把握內地向更多國家開放免簽證的機遇，大力發展「過境旅遊」，讓往返內地及海外的旅客順道遊覽香港。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛建議，政府提升現有的康文署場地，重新檢視香港大球場未來發展，提供誘因鼓勵發展商在北部都會區建設及營運更多文體場地，資助有助說好香港故事的海內外電影製作，以及協助減輕西九文化區、尤其香港故宮博物館的保險費開支。

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