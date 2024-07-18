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施政報告｜林順潮倡有條件重啟「雙非」　促加大力度搶人才

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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特首李家超今日早上約見16位港區人大代表，就新一份《施政報告》諮詢意見。（港區人大代表林順潮供圖）

特首李家超今日早上約見16位港區人大代表，就新一份《施政報告》諮詢意見。其中，林順潮建議在有限制框架下，全方位研究重啟「雙非」政策，例如參照「新資本投資者入境計劃」，需在港有一定額度的獲許投資資產，強調需要求父母具一定經濟能力養育小孩至18歲，務求做到「雙非」不會成為公共服務及福利資源的負擔。

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林順潮表示，香港要優化人口結構，推動人口在十年內增長至千萬，林說，內地「北上廣深」一綫城市人口在2000萬水平，若想維持香港競爭力，需制定長遠人口規劃，從而推動經濟持續增長，鞏固國際大都市的地位。林又說，制定人口政策時，應兼顧提升本地生育率和引進國際人才兩大方向，促繼續加大「搶人才」力度。

林順潮又建議本港發展醫療旅遊，認為香港有條件超越新加坡、泰國、馬來西亞等地，成為亞洲國際醫療旅遊產業龍頭。

李慧琼盼爭取恢復「一簽多行」

多人提到希望增加通關便利措施，全國人大常委李慧琼希望爭取恢復「一簽多行」安排。李又指，在由治及興的階段，做好愛國教育工作能夠令中央更加支持香港。

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