死因研訊｜肝發炎司機屯院候上房時身亡　急症科專家指未及早評估死者或致死

▲ 肝發炎司機屯院候上房時身亡，急症科專家指未及早評估死者或致死。（陳曉欣攝）

55歲居內地中港貨車男司機，在新冠疫情期間疑因肝發炎從內地轉往屯門醫院求醫，在隔離病房等候逾6小時後被家屬發現手腳冰冷，急救後不治，死因研訊今（18日）續。急症科專家供稱，醫院為死者作出的醫療評估不理想，院方未有及時評估死者情況或促致死亡。

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男死者黃潤全，於2021年8月18日由內地轉至屯門醫院求醫後離世，終年55歲，解剖死因為急性腹膜炎。是次研訊設有3男2女陪審團，醫管局被列作利害關係一方，死者胞姊列席，未有律師代表。

急症科專家譚偉恩教授（Timothy Rainer）今作供，其報告指當年新冠疫情為醫護帶來巨大壓力，案發時病人數目過多，醫院無法以正常醫療標準運作。專家指，急症室將死者分流為第3類緊急的決定合理，但其後的醫學評估不理想，包括沒抽血檢查，有關腹部的臨床評估更幾乎沒有。

專家指，醫院欠缺死者在下午2時至8時的評估紀錄，難言合理，因病人隨時可失去知覺。專家認為，因院方未有及時評估死者情況或促致死亡，但由於欠缺文件紀錄，不能確定死者是否因缺乏合適治療致死。

醫管局一方指，死者沒有腹痛、發燒和屙嘔等症狀，似乎被評估需要做電腦掃描的機會不大。專家不同意，指死者入院時雖然情況穩定，惟死者有嚴重癌症，心率過快且血壓高，以及腹部澎漲，已反映死者情況嚴重。專家強調，臨床醫生應徵詢放射科醫生應否做電腦掃描，而當時緊急掃描是有需要的。

專家指出，就本案而言死者患癌及有不尋常表徵，需接受定期監察，醫生應在指引以外思考（think outside the protocols），專家認為死者的病況被低估了。

聆訊明（19日）續。

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記者：陳曉欣