哈佛研究｜哈佛醫學院認證6種抗炎食物+1款飲料　可降患心血管病風險　專家推薦1種飲食改善身心

▲ 哈佛醫學院認證6種抗炎食物及1款飲料，可降患心血管病風險。

【哈佛大學／哈佛研究／地中海飲食／抗炎／慢性病／癌症／抑鬱症／糖尿病】健康要從飲食入手。美國哈佛醫學院發表研究報告，認證6種抗炎食物能夠降低身體發炎的風險。另有一款每朝提神必備的飲料，亦同樣能夠達到養生的功效！有專家推薦地中海飲食，持續奉行這種飲食方式能夠達至身心健康，長久提升生活質素。

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美國哈佛大學醫學院於今年3月發表研究報告，指出抗炎對於維持身體健康尤其重要，若身體經常處於慢性發炎狀態，會增加患上癌症、心臟病、糖尿病、關節炎、抑鬱症和阿茲海默症等疾病。

5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

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6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎的風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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咖啡含多酚可抗炎

Dr. Frank Hu指出，抗炎食物能夠減低患上慢性疾病的機會，尤其是蘋果、綠葉等蔬菜，皆含有豐富天然抗氧化劑和多酚。研究團隊亦發現，可以減少發炎的標記物，降低心血管疾病和糖尿病的風險。另外，他亦指出咖啡含有多酚及其他抗發炎的化合物，多攝入同樣可以達至預防發炎的效果。

健康的飲食不僅有利於降低慢性病的風險，而且有利於改善情緒和整體生活質量。

專家推薦地中海飲食

抗炎對於維持身體健康很有幫助，故此哈佛研究團隊建議，應該採取整體健康的飲食，例如地中海飲食，當中富含水果、蔬菜、堅果、全穀物、魚和橄欖油。

▲ （圖片來源：哈佛醫學院）

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