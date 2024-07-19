  • 31°C
香港時間 : 2024719日 (五) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

哈佛研究｜哈佛醫學院認證6種抗炎食物+1款飲料　可降患心血管病風險　專家推薦1種飲食改善身心

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

哈佛醫學院認證6種抗炎食物及1款飲料，可降患心血管病風險。

【哈佛大學／哈佛研究／地中海飲食／抗炎／慢性病／癌症／抑鬱症／糖尿病】健康要從飲食入手。美國哈佛醫學院發表研究報告，認證6種抗炎食物能夠降低身體發炎的風險。另有一款每朝提神必備的飲料，亦同樣能夠達到養生的功效！有專家推薦地中海飲食，持續奉行這種飲食方式能夠達至身心健康，長久提升生活質素。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

美國哈佛大學醫學院於今年3月發表研究報告，指出抗炎對於維持身體健康尤其重要，若身體經常處於慢性發炎狀態，會增加患上癌症、心臟病、糖尿病、關節炎、抑鬱症和阿茲海默症等疾病。

5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：健康飲食丨哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」 2大吃法長壽兼抗老

6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎的風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

點擊圖片放大
+7
+6

咖啡含多酚可抗炎

Dr. Frank Hu指出，抗炎食物能夠減低患上慢性疾病的機會，尤其是蘋果、綠葉等蔬菜，皆含有豐富天然抗氧化劑和多酚。研究團隊亦發現，可以減少發炎的標記物，降低心血管疾病和糖尿病的風險。另外，他亦指出咖啡含有多酚及其他抗發炎的化合物，多攝入同樣可以達至預防發炎的效果。

健康的飲食不僅有利於降低慢性病的風險，而且有利於改善情緒和整體生活質量。

專家推薦地中海飲食

抗炎對於維持身體健康很有幫助，故此哈佛研究團隊建議，應該採取整體健康的飲食，例如地中海飲食，當中富含水果、蔬菜、堅果、全穀物、魚和橄欖油。

（圖片來源：哈佛醫學院）

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
12:51 2023/01/27
【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
靚太養生︱追蹤25萬名女性長25年大型研究 地中海飲食法助女性延年益壽
10:00 2024/07/09
靚太養生︱追蹤25萬名女性長25年大型研究 地中海飲食法助女性延年益壽

你可能感興趣

【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
12:51 2023/01/27
【哈佛研究】4種飲食模式助降低早死風險20%　拆解地中海飲食及得舒飲食法
靚太養生︱追蹤25萬名女性長25年大型研究 地中海飲食法助女性延年益壽
10:00 2024/07/09
靚太養生︱追蹤25萬名女性長25年大型研究 地中海飲食法助女性延年益壽
健康問題 食用安全 養生 地中海 綠葉 癌症 糖尿病 膽固醇 哈佛大學

最高瀏覽

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋