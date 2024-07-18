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鄧桂思案｜兩醫生獲撤控誤殺申訟費　裁判官指自招嫌疑拒絕申請

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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被告林治崑。（資料圖片）

2017年聯合醫院兩名醫生疑開漏藥，致乙型肝炎帶菌者女病人鄧桂思兩度換肝後去世。涉事醫生原被控誤殺罪，律政司其後撤控。兩醫生早前申請訟費，裁判官今（18日）於東區裁判法院指，兩醫生的行為自招嫌疑，拒絕訟費申請。

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聯合醫院醫生林治崑及陳小劍，在2023年1月被控誤殺罪，律政司同年8月撤控。死因庭今年4月召開研訊，陪審團裁定鄧桂思死於不幸。

被告陳小劍。（資料圖片）

兩名醫生一方早前在撤控後申請訟費，今沒有到庭，由大律師羅蔚山代表，押後至今作判決。

暫委裁判官陳姵妏指，作出訟費裁決時毋須考慮證據能否入罪，而是被告的行為有否自招嫌疑。

裁判官引述醫委會紀律聆訊指，兩醫生承認有疏忽及錯誤。兩人以往診治同類病人時有處方抗病毒藥，只涉各一次開漏藥。

裁判官指，雖兩名醫生沒有偏離專業操守，但接納控方陳詞，兩人明知鄧桂思是乙型肝炎病患，但在處方高劑量類固醇時沒同時處方抗病毒藥，屬自招嫌疑，故拒絕訟費申請。

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記者：陳曉欣

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