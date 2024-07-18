DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與打機　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

▲ 聖若瑟書院超級狀元廖俊翔表示名利如過眼雲煙，過幾年都冇人記得佢，惟有對社會有真正貢獻才會令人記住。

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試】中學文憑試（DSE）昨日（17日）放榜，中西區半山傳統男校聖若瑟書院誕首名超級狀元廖俊翔，立志留港讀醫的他希望將來能夠挑戰神經外科，作為學校辯論隊成員，希望運用辯論學到的溝通技巧，與病人作良好交流。對於獲得「超狀」這份光環，談到感受，廖俊翔竟然引用出蔡楓華金句：「一剎那光輝不代表永恆」，他坦言惟有未來對社會作出真正的貢獻，才會令人記住。

「超狀」廖俊翔接受TOPick記者訪問，對於今次成績感到喜出望外，弱項是中文的他，考完中文科後自覺會失手攞唔到5**，而且中文是第一科應考，仍未適應到考試壓力，對於能考獲滿分他自認是有運氣。

他透露天生思維跳躍，好多時候會發生離題的狀況，「好似作文，我寫文句好靚但內容唔貼題。」惟有正視這問題，「多寫作文、參考不同地方的試題及為每條題目寫大綱及學習如何去構題。」

▲ 廖俊翔表示「超狀」光環只是過眼雲煙，過幾年可能無人記得佢。（陳慧安攝）

DSE狀元｜「飯餸論」來形容打機與讀書

提到他的思維跳躍，廖媽媽就大爆囝囝有「多工處理」的功能，「他可以電腦睇波、iPad打機、一邊溫書」，廖俊翔笑言這是減壓的一種，「覺得最重要找到適合自己溫書方式，多工處理幫到我減壓，不過我做卷時就做卷。」作為男生愛睇波及打機屬常事，廖俊翔自認上中學後沉迷，更以「飯餸論」來形容讀書與打機的關係，

要食飯都要食餸，飯係主食，就似讀書一樣最重要責任，讀書之外都要食餸，培養興趣減壓，打機都是我減壓一種，人性化少少講，作為男仔，打機是中學生經常做的事，只要時間表做得好將讀書放第一位我覺得未必會影響到學業成績。

這番「飯餸論」，反映出St.Jo仔的能言善辯。

▲ 考DSE前一星期，廖俊翔決心剷走心愛的手機遊戲。（陳慧安攝）

DSE狀元｜DSE前一星期決心「剷Game」

不過在考DSE前一星期，他把心愛的手機遊戲刪除，不惜「剷Game」以示要考好DSE的決心，這份決心就如他的媽媽所說：「他要做一定會做到最好。」

除了打機睇波外，他平時都喜歡彈琴減壓，最愛是鋼琴家蕭邦的曲目，自4歲起學琴的他憶述，某日行過琴行見到鋼琴就想彈，就向爸媽提出想學，如今已經考獲演奏級。更在不少比賽中獲獎，廖媽媽說:「不是大型比賽，但都是一個鼓勵。」

廖俊翔讀書成績不錯，其實也經歷過低潮期，就讀中文小學的他，升上英中後不適應英文教學，很多科目在小學都沒有接觸過，但就要用英文去讀，慢慢努力才能追回成績。

DSE狀元｜一剎那光輝不代表永恆

對於考獲7科5**及數學延伸單元M2同樣5**，榮獲「超狀」的光環時，廖俊翔竟展現出看淡名利的一面：

我會講一句好荒誕金句「一剎那光輝不代表永恆」。

他表示一切只是過眼雲煙，過多幾年可能沒有人再記得。

我覺得更重要係對社會做一些貢獻，才會令人記得你，記得今日光輝唔係永恆。

▲ 廖俊翔感激媽媽放任他，而且從不施壓。（陳慧安攝）

DSE狀元｜感激爸媽從不施壓

在成長的路上，他感激爸媽從來沒有說一些「望子成龍」的言論，從來都不給他壓力，無論選科、課外活動及將來想讀醫，都是由他自行決定。未來他希望在香港讀醫科，提到為何不到外地升學，見識這個世界？他就力撐香港兩間大學的醫學院在世界上享負盛名：

我覺得香港升學有利我熟悉環境，而且香港的大學都非常國際化，未來可以參加交流團或交換生去外地見識。

最後他想向聖若瑟的師弟們說一番肺腑之言，

St.Jo以往未出現過狀元或超級狀元，其實我哋呢間學校係可以做到，師弟絕對可以向住呢個方向去進發，只要你哋肯發奮圖強，絕對係有可能做到！

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