  • 28°C
香港時間 : 2024719日 (五) 00:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

聖若瑟書院超級狀元廖俊翔表示名利如過眼雲煙，過幾年都冇人記得佢，惟有對社會有真正貢獻才會令人記住。

專題影片
DSE｜2024年DSE誕10名狀元　聖若瑟書院誕首名超級男狀元廖俊翔　

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試】中學文憑試（DSE）昨日（17日）放榜，中西區半山傳統男校聖若瑟書院誕首名超級狀元廖俊翔，立志留港讀醫的他希望將來能夠挑戰神經外科，作為學校辯論隊成員，希望運用辯論學到的溝通技巧，與病人作良好交流。對於獲得「超狀」這份光環，談到感受，廖俊翔竟然引用出蔡楓華金句：「一剎那光輝不代表永恆」，他坦言惟有未來對社會作出真正的貢獻，才會令人記住。

「超狀」廖俊翔接受TOPick記者訪問，對於今次成績感到喜出望外，弱項是中文的他，考完中文科後自覺會失手攞唔到5**，而且中文是第一科應考，仍未適應到考試壓力，對於能考獲滿分他自認是有運氣。

他透露天生思維跳躍，好多時候會發生離題的狀況，「好似作文，我寫文句好靚但內容唔貼題。」惟有正視這問題，「多寫作文、參考不同地方的試題及為每條題目寫大綱及學習如何去構題。」

廖俊翔表示「超狀」光環只是過眼雲煙，過幾年可能無人記得佢。（陳慧安攝）

DSE狀元｜「飯餸論」來形容打機與讀書

提到他的思維跳躍，廖媽媽就大爆囝囝有「多工處理」的功能，「他可以電腦睇波、iPad打機、一邊溫書」，廖俊翔笑言這是減壓的一種，「覺得最重要找到適合自己溫書方式，多工處理幫到我減壓，不過我做卷時就做卷。」作為男生愛睇波及打機屬常事，廖俊翔自認上中學後沉迷，更以「飯餸論」來形容讀書與打機的關係，

要食飯都要食餸，飯係主食，就似讀書一樣最重要責任，讀書之外都要食餸，培養興趣減壓，打機都是我減壓一種，人性化少少講，作為男仔，打機是中學生經常做的事，只要時間表做得好將讀書放第一位我覺得未必會影響到學業成績。

這番「飯餸論」，反映出St.Jo仔的能言善辯。

考DSE前一星期，廖俊翔決心剷走心愛的手機遊戲。（陳慧安攝）

DSE狀元｜DSE前一星期決心「剷Game」

不過在考DSE前一星期，他把心愛的手機遊戲刪除，不惜「剷Game」以示要考好DSE的決心，這份決心就如他的媽媽所說：「他要做一定會做到最好。」

除了打機睇波外，他平時都喜歡彈琴減壓，最愛是鋼琴家蕭邦的曲目，自4歲起學琴的他憶述，某日行過琴行見到鋼琴就想彈，就向爸媽提出想學，如今已經考獲演奏級。更在不少比賽中獲獎，廖媽媽說:「不是大型比賽，但都是一個鼓勵。」

廖俊翔讀書成績不錯，其實也經歷過低潮期，就讀中文小學的他，升上英中後不適應英文教學，很多科目在小學都沒有接觸過，但就要用英文去讀，慢慢努力才能追回成績。

DSE狀元｜一剎那光輝不代表永恆

對於考獲7科5**及數學延伸單元M2同樣5**，榮獲「超狀」的光環時，廖俊翔竟展現出看淡名利的一面：

我會講一句好荒誕金句「一剎那光輝不代表永恆」。

他表示一切只是過眼雲煙，過多幾年可能沒有人再記得。

我覺得更重要係對社會做一些貢獻，才會令人記得你，記得今日光輝唔係永恆。

廖俊翔感激媽媽放任他，而且從不施壓。（陳慧安攝）

DSE狀元｜感激爸媽從不施壓

在成長的路上，他感激爸媽從來沒有說一些「望子成龍」的言論，從來都不給他壓力，無論選科、課外活動及將來想讀醫，都是由他自行決定。未來他希望在香港讀醫科，提到為何不到外地升學，見識這個世界？他就力撐香港兩間大學的醫學院在世界上享負盛名：

我覺得香港升學有利我熟悉環境，而且香港的大學都非常國際化，未來可以參加交流團或交換生去外地見識。

最後他想向聖若瑟的師弟們說一番肺腑之言，

St.Jo以往未出現過狀元或超級狀元，其實我哋呢間學校係可以做到，師弟絕對可以向住呢個方向去進發，只要你哋肯發奮圖強，絕對係有可能做到！

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片:

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
10:45 2024/07/18
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE｜女友意外懷孕DSE考生輟學打工養家 　嘆沒時間後悔：怪自己無讀好書
14:24 2024/07/18
DSE｜女友意外懷孕DSE考生輟學打工養家 　嘆沒時間後悔：怪自己無讀好書

你可能感興趣

DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
10:45 2024/07/18
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE｜女友意外懷孕DSE考生輟學打工養家 　嘆沒時間後悔：怪自己無讀好書
14:24 2024/07/18
DSE｜女友意外懷孕DSE考生輟學打工養家 　嘆沒時間後悔：怪自己無讀好書
人物專訪 中小學考試 DSE 正能量 中小學教育 聖若瑟書院

最高瀏覽

遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理