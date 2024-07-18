施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業

▲ 立法會G19十八位議員昨日(17日)晤李家超。(謝偉銓fb圖片)

立法會「G19」議員昨日(17日)與特首李家超會面，就《施政報告》表達意見。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議，改革公務員的薪酬結構及調整制度，激勵公務員的工作心態和表現，又提議研究以低息按揭及首期貸款等方式，協助合資格公務員置業安居。

新民黨建議引入表現掛勾「花紅」

新民黨日前見特首時，建議特區政府採納新公務員薪酬調整機制，與經濟整體表現及個別部門表現掛勾，取代現有機制，並建議引入表現掛勾「花紅」機制，建議以部門為評核單位，以《施政報告》措施的落實進度、新質生產力的運用及市民滿意程度等作為表現評核基礎，再按特區政府的財政狀況，向達標部門發放相等於最少一個月工資的「花紅」，更可進一步向表現優異者發放雙倍「花紅」。

陳健波倡優化資助出售房屋的抽籤和分配機制

房屋方面，保險界議員陳健波建議，積極考慮優化資助出售房屋的抽籤和分配機制，對多次申請但未能中籤的家庭，可考慮額外增加他們的中籤機會，或者設立輪候冊，讓暫時無法負擔私人住宅的年輕人看到置業的希望，並激發他們的積極向上的動力。

選委界議員周文港建議多管齊下進一步優化居屋二手市場，把握「按揭貸款保證期」延長至50年的機遇，增加每期「白居二」計劃名額至2萬個，並慮引入房委會長者業主「樓換樓」計劃，鼓勵釋放較大面積的居屋單位；引入定期檢視機制，適時考慮延長「按揭貸款保證期」至「60 年減樓齡」。

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