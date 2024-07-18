髮量少好自卑？9成港人有頭髮／頭皮問題 藥劑師推薦3大成分改善脫髮

港人一向注重形象，除了穿搭外，髮型也是一大關鍵。早前有機構進行一項調查，發現有97%的香港人有頭髮或頭皮問題，如脫髮、頭髮稀薄、頭皮痕癢、髮絲乾旱易斷等，而且當中過半數人（50%）因此感到自卑。有時候即使做好日常清潔及護理，也會因天氣、情緒、生活習慣等因素導致頭髮或頭皮出現各種問題。很多人或會嘗試採用坊間的護髮／防脫產品改善問題，但大多數治標不治本。

10大常見頭髮問題 男女都有機會「中招」

以上10種頭髮問題如頭髮稀薄扁塌、M字額、髮線後移等等對都市人都很常見。然而脫髮的原因亦十分多，不論男女老少，學生或是上班族都有機會「中招」，最常見的成因如產後、工作壓力大、食無定時、作息不定時、不良的飲食習慣及電燙染髮等。

想擁有健康的頭髮，不如看看香港註冊藥劑師Chris為大家拆解護髮的秘訣，以及推薦改善頭髮問題的3大天然成分。

要護髮首先維持「毛乳頭」健康

藥劑師Chris提到一般人認為要改善頭髮問題，應針對毛囊及髮絲的護理，但其實要重拾健康頭髮的關鍵應從「毛乳頭」着手！Chris解釋「毛乳頭」位於頭髮根部並被毛細胞環繞，主宰頭髮健康，為頭髮之本。每一條頭髮的壽命為2至6年，生長周期會經歷3個時期！而「毛乳頭」掌控毛囊發育的關鍵，它為頭髮提供生長養分，刺激細胞增生。因此若「毛乳頭」受影響，就會使頭髮的營養不足，破壞其「生長、脫落、再生」的能力和規律的生長周期，導致脫髮斷髮。

3大有效成分從根源逆轉頭髮命運

Chris表示，坊間不少防脫產品只針對毛囊或髮幹的健康，忽略了毛乳頭的重要，導致治標不治本。他推薦在選購產品時可留意以下3大護髮成分，能有助維持毛乳頭健康。

海洋膠原蛋白配天然NAG︰ 是日本唯一特許「生髮、防脱髮」認可成分，能恢復毛乳頭狀態，強化頭髮及毛囊的結構組織支撐，促進角質蛋白合成，減少脫髮並改善髮質。

是日本唯一特許「生髮、防脱髮」認可成分，能恢復毛乳頭狀態，強化頭髮及毛囊的結構組織支撐，促進角質蛋白合成，減少脫髮並改善髮質。 天然多胺Polyamine︰ 實驗證明有效提高毛乳頭細胞活性，加強髮根附着力，及提升毛囊裏的黑色素細胞活性，改善白髮。

實驗證明有效提高毛乳頭細胞活性，加強髮根附着力，及提升毛囊裏的黑色素細胞活性，改善白髮。 天然水解角蛋白SH︰蘊含16種胺基酸，能補充頭髮結實的元素，增加髮量。

3種成分結合可達至相輔相成的效果，而且純天然無藥性，能從根源改善頭髮問題，重塑毛乳頭健康，使生長周期重回正軌，讓頭髮回到黃金狀態，並達至「再生、激活、鞏固」的效果，延長健康頭髮壽命。

Return日本專業級生髮配方 9成用家髮量增生

在眾多的產品中，Return日本專業級生髮配方就蘊含以上3大護髮成分，全方位達到「再生、激活、鞏固」3大育髮功效。產品100%日本製造，其配方專利技術及效果更獲得日本政府認可，並得到GMP認證，且成分天然無藥性，十分安全可靠。有96%用家表示髮量增生，更減少脫髮。

而且當中歌后「容祖兒」也是用家之一。曾經因為過度電燙漂染，表演需要做不同造型而導致斷髮脫髮、髮絲幼弱扁塌等問題。服用「Return生髮配方」2星期，頭髮變得強韌並減少斷髮；4星期減少脫髮及改善稀薄問題；8星期髮量增加、變得豐盈濃密。由內到外全方位育髮，毛髮再生！Return生髮配方適合各類人士服用，特別是有脫髮問題、產後掉髮期、白髮困擾等。

Return生髮配方 萬寧 $848／2件

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（特約）