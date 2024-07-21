變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友

▲ 李彩華返咗香港啦！

現年40歲的李彩華（Rain）主力於內地發展，長駐大陸多年的Rain不時於社交平台分享生活照。早前Rain在小紅書上載教網民加工手機殼短片，惟於強勁濾鏡下，外貌變到面目全非，跟另一女星薛凱琪撞樣」。

失婚後鍾情小鮮肉

久未在港露面的Rain日前現身公開活動，Rain離婚後回復單身，她表示上一段戀情只維持一年，前度比她年輕15載，惟因聚少離多而分手。

Rain直言不乏追求者，大部份更是「00後」的小鮮肉，她坦言鍾情「弟弟」，對成熟男性反而有點抗拒，曾受訪稱：「以前只係要年紀比我大，但唔知幾時開始，淨係要細過我。譬如一齊出去玩，會叫對方幫手影相，佢哋踎低咗起唔返身，咁我即刻覺得唔得啦，影相都唔得！」

不過對於被外界質疑整容，Rain稱自己怕痛，故從未動過手術，只會接受美容療程。

【整容疑雲】Rain零濾鏡殘樣引熱議 李彩華上載自拍照平反：不帶妝容的我更有自信

▲ 李彩華最新狀況曝光！（小紅書截圖）

出道逾廿年樣子不斷蛻變

李彩華於2000年出道，16歲時已被星探發掘任兼職模特兒，其後Rain轉當歌手，最為人熟悉的歌曲就是《你唔愛我啦》，又拍攝電影和劇集。

初入行時的Rain外貌清純，直至25歲時，Rain首度被指「變臉」，面形突然變尖，當時Rain出席活動對媒體解釋是暴瘦所致。3年後，Rain的下巴再度「拉長」，鼻子也變高，更被指撞樣周汶錡，返內地發展後不斷「變臉」。

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