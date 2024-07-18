肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素

▲ 教授持續咳嗽2個月，揭患末期肺癌不治。

【咳嗽／肺癌／癌症／癌細胞轉移／空氣污染／毒素／跑步／運動】咳嗽不停可能是癌症警號！有台灣醫學專家分享案例，有名退休教授因持續咳嗽2個月而求診，本以為只是一般常見的過敏氣喘發作，但檢查過後卻發現他的肺部有2顆腫瘤，結果確診患末期肺癌，最終不幸病逝。該名專家指出，後來推測患癌原因也許與空氣質素有關，退休教授多年來都有戶外運動的習慣，可能因此長期吸入空氣污染物，結果導致癌症發作。

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教授持續咳嗽揭患末期肺癌

台灣營養功能醫學專家劉博仁在當地電視節目《小宇宙大爆發》中分享案例，有名退休教授因為長期咳嗽而向他求醫。該名教授曾在內地某大學任教，退休後才搬回台灣居住，其後持續咳嗽達2個月，求診時本以為只是一般的過敏氣喘發作，惟醫生為他進行X光檢查後發現，其右上肺及左下肺各有1顆腫瘤，「我說不對，這不是光氣喘問題」，隨後醫生馬上安排教授，轉到胸腔科接受電腦斷層掃描（CT Scan），最終確診罹患第4期肺癌。

劉博仁續指，其後教授在胸腔科接受詳細檢查，發現癌症已轉移至腦部，那時由於標靶藥物尚未普及，即使教授有接受其他藥物治療，但效果不如理想，最終不敵癌魔病逝。

他表示，該名教授非常注重養生，習慣每天早上外出慢跑；惟由於當時空氣污染情況嚴重，醫生就推測是教授因長期吸入PM2.5污染物，無形間身體不斷吸收毒素，首先造成帶咳嗽症狀的發炎，最後演變成肺癌而病逝。

醫生：你就是人體空氣清新機！

劉博仁解釋，PM2.5是大氣中直徑小於2.5微米的懸浮微粒，當中含有重金屬、塑化劑、有機溶劑等污染物，一旦經鼻孔吸入肺部就容易沉積在氣管和肺部周圍，直接刺激肺泡；部分PM2.5微細顆粒更會透過肺泡進入血液中，再侵害整個身體。醫生強調，過往有不少科學證據顯示PM2.5與增加中風、心肌梗塞、氣喘、注意力不集中、腦霧及不孕症有關，會引發身體慢性發炎。

他提醒大家，如果習慣在外運動，應在空氣較乾淨的地方進行活動；如果戶外空氣品質不佳，就建議避免在外運動，直言：

你就是一個活動型的人體空氣清新機！

雖然運動目的有達到，但肉眼看不見的毒素也一直進入肺部，有機會產生發炎，強調「這跟肺腺癌是有關係」，故此建議大家在空氣污染嚴重時，就避免外出運動，如果不得不出門，也請戴上口罩再出門。

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肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第一期： 一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移 第二期： 一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移 第三期： 腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織 第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

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