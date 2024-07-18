  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

肺癌｜教授持續咳嗽2個月末期肺癌不治　醫生揭1個致命習慣致長年吸入毒素

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

教授持續咳嗽2個月，揭患末期肺癌不治。

【咳嗽／肺癌／癌症／癌細胞轉移／空氣污染／毒素／跑步／運動】咳嗽不停可能是癌症警號！有台灣醫學專家分享案例，有名退休教授因持續咳嗽2個月而求診，本以為只是一般常見的過敏氣喘發作，但檢查過後卻發現他的肺部有2顆腫瘤，結果確診患末期肺癌，最終不幸病逝。該名專家指出，後來推測患癌原因也許與空氣質素有關，退休教授多年來都有戶外運動的習慣，可能因此長期吸入空氣污染物，結果導致癌症發作。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

教授持續咳嗽揭患末期肺癌

台灣營養功能醫學專家劉博仁在當地電視節目《小宇宙大爆發》中分享案例，有名退休教授因為長期咳嗽而向他求醫。該名教授曾在內地某大學任教，退休後才搬回台灣居住，其後持續咳嗽達2個月，求診時本以為只是一般的過敏氣喘發作，惟醫生為他進行X光檢查後發現，其右上肺及左下肺各有1顆腫瘤，「我說不對，這不是光氣喘問題」，隨後醫生馬上安排教授，轉到胸腔科接受電腦斷層掃描（CT Scan），最終確診罹患第4期肺癌。

劉博仁續指，其後教授在胸腔科接受詳細檢查，發現癌症已轉移至腦部，那時由於標靶藥物尚未普及，即使教授有接受其他藥物治療，但效果不如理想，最終不敵癌魔病逝。

他表示，該名教授非常注重養生，習慣每天早上外出慢跑；惟由於當時空氣污染情況嚴重，醫生就推測是教授因長期吸入PM2.5污染物，無形間身體不斷吸收毒素，首先造成帶咳嗽症狀的發炎，最後演變成肺癌而病逝。

醫生：你就是人體空氣清新機！

劉博仁解釋，PM2.5是大氣中直徑小於2.5微米的懸浮微粒，當中含有重金屬、塑化劑、有機溶劑等污染物，一旦經鼻孔吸入肺部就容易沉積在氣管和肺部周圍，直接刺激肺泡；部分PM2.5微細顆粒更會透過肺泡進入血液中，再侵害整個身體。醫生強調，過往有不少科學證據顯示PM2.5與增加中風、心肌梗塞、氣喘、注意力不集中、腦霧及不孕症有關，會引發身體慢性發炎。

他提醒大家，如果習慣在外運動，應在空氣較乾淨的地方進行活動；如果戶外空氣品質不佳，就建議避免在外運動，直言：

你就是一個活動型的人體空氣清新機！

雖然運動目的有達到，但肉眼看不見的毒素也一直進入肺部，有機會產生發炎，強調「這跟肺腺癌是有關係」，故此建議大家在空氣污染嚴重時，就避免外出運動，如果不得不出門，也請戴上口罩再出門。

同場加映：

肺癌｜女會計狂咳氣喘疑患末期肺癌不敢請假 　醫生心痛：你的生命已在倒數

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

點擊圖片放大
+7
+6

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第一期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第二期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第三期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第四期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心
12:03 2024/06/20
肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
19:19 2024/06/18
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌
18:06 2024/06/12
肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌

你可能感興趣

肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心
12:03 2024/06/20
肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期　醫生：5種變化要小心
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
19:19 2024/06/18
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌
18:06 2024/06/12
肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌
癌症 網絡熱話 健康問題 空氣污染 咳嗽 肺癌 肺腺癌 重金屬 塑化劑 過敏

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）